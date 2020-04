Kaia Gerber se ha tatuado a sí misma en casa (y no recomienda seguir sus pasos)

Lo bueno de tener horas extra del día, es que podemos dedicarlas a ejercer nuestros hobbies favoritos. Ya sea aprovechar para aprender más de moda, dibujar, ensayar nuevas coreografías, poner en orden nuestra casa... En el caso de Kaia Gerber, su afición por el mundo del tatuaje la ha llevado hasta tal punto de desarrollar este arte sola, sobre su piel, en casa. En una entrevista, la modelo ha confesado haberse autotatuado, aunque recomienda a sus seguidores que, por una vez, no intenten seguir sus pasos.

Kaia Gerber se ha hecho un nuevo tatuaje

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de tatuajes de los que presume la modelo e hija de Cindy Crawford. Kaia es, por lo general, más fan de los tatuajes minimalistas que de cualquier otro tipo. Desde el ramo de flores más romántico, hasta el angelito en el costado, pasando por el cohete en su tobillo. Y es que, teniendo en cuenta que la supermodelo ha llegado a organizar noches del tattoo con sus amigas, no nos extraña nada que sea una fan absoluta de este arte. Sin embargo, y aunque su propia creación no haya sido más que un pequeño punto, no te recomendamos hacerlo en casa.

"He estado luchando porque uno de mis pasatiempos favoritos es ir a hacerme tatuajes, y nadie ha podido hacerlo ahora. Por lo que decidí tatuarme yo solita, cosa que no recomiendo", contó a la edición americana de la revista Glamour. "Creo que tengo un nuevo aprecio por los artistas de tatuajes. No es fácil", añadía la modelo, que apostó por un minipunto para probar: "No fui demasiado ambiciosa. Me hice un punto, solo para poder decir, 'muy bien, me he hecho un tatuaje este mes. Todo bien'", comentaba. Además, todo apunta a que no se arrepentirá de él, teniendo en cuenta que no lo ha hecho todavía con ninguno de todos los tatuajes que colecciona: "Es como si todos fueran recuerdos, así que no siento que pueda verme arrepintiéndome de ellos en un futuro".