¿Sabes de qué modelo internacional sigue enamorado Maluma?

Aunque, al parecer, él ya había confesado sus sentimientos con anterioridad, el cantante colombiano ha confirmado su amor platónico. En una entrevista con la revista americana Access Hollywood, Maluma ha hablado de su vida privada e incluso ha confesado estar soltero ahora mismo y no tener ninguna intención de cambiar la situación de momento. Sin embargo, cuando le han preguntado por su crush, lo ha tenido tan claro que no ha tenido ningún problema en recordárselo al mundo. Se trata de una supermodelo internacional con quien ha trabajado en alguna campaña y confiesa sentir que es su amor platónico desde hace tiempo. ¿Adivinas de quién puede tratarse?

Maluma sigue estando muy enamorado de... Kendall Jenner

Pues sí, al parecer el cantante lleva mucho tiempo teniendo sentimientos por la supermodelo del clan Kardashian-Jenner. "Todo el mundo sabe que mi crush es Kendall Jenner. Voy a decirlo de nuevo: sí, ella es mi crush", insistía el cantante en la entrevista con Access Hollywood. Aunque no sabemos si ella estará al tanto de la situación, ambos se conocieron al coincidir en una campaña para Calvin Klein. Maluma se refiere a ese momento como algo incómodo teniendo en cuenta que no puedo contener los nervios cuando la vio aparecer: "seguro que se dio cuenta", teme el cantante. Por el momento, lo único que sabemos es que se asocia a la modelo con otro chico, y no, no es Maluma.

Esta es la campaña para Calvin Klein en el que ambos, Kendall Jenner y Maluma, compartieron escena con más artistas y celebrities de la talla de Justin Bieber. En dicha publicación, realizada por la modelo en sus redes sociales, empezaron a surgir algunos comentarios de seguidores del estilo "Maluma está colado por usted, señorita". No sabemos si la modelo tendrá tiempo para leer estos comentarios, ni siquiera si estará al tanto de la situación. Mientras tanto, Maluma disfruta de su soltería y asegura que, aunque quiere formar una familia y envejecer con alguien, ahora no es el momento".