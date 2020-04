Bella Hadid abre el álbum de los recuerdos por el cumpleaños de su hermana mayor, Gigi

El pasado 23 de abril, Gigi Hadid celebró su 25º cumpleaños rodeada de su familia y seres queridos (sí, Zayn Malik también estaba ahí). Acompañado de una selección de fotos, la modelo compartía en redes sociales un texto de agradecimiento por haber pasado un gran día junto a ellos "He tenido el día más dulce celebrado mi 25º cumpleaños con mi familia de la cuarentena, que han conseguido que todo sea especial y con todo el amor del mundo. Tengo mucha suerte y estoy agradecida por mi familia y mis amigos -cerca o lejos- estén sanos y salvos", escribía. Sin embargo, Gigi no ha sido la única que ha escrito algo bonito en este día. Su hermana pequeña, Bella Hadid, ha abierto su álbum de fotos más emotivo y ha dedicado las palabras más dulces a la cumpleañera.

La felicitación más dulce hacia Gigi Hadid por su cumpleaños ha sido la de su hermana, Bella

"Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, líder, maestra, compañera de batallas... No sería capaz de vivir esta vida sin tenerte a mi lado. Gracias por ser la mejor hermana mayor para mí que jamás podría pedir. No te podría haber soñado mejor. Estoy muy orgullosa de todo lo que representas y te celebro, no solo hoy, sino cada día. Estoy obsesionada contigo foofoooo. Felices 25", escribía Bella Hadid bajo una sucesión de tiernas fotos familiares en las que Gigi y ella han compartido los mejores momentos juntas.

Debajo del emotivo texto, el padre de las chicas, Mohamed Hadid, comentaba: "Esto ha sido muy bonito. Y gracias por dejarme ser vuestro padre". Y es que las hermanas Hadid, aún siendo catalogadas como 'el día y la noche' en diversas ocasiones, son una pareja icónica e inseparable en el mundo de la moda. Lo comparten todo, pasan las intesas semanas de la moda juntas y hasta desfilan sobre la misma pasarela.