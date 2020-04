A Lucía Rivera le ha salido una clon 'bollywoodiense' en las redes sociales

A Lucía Rivera no paran de salirle clones por todas partes. Si bien es la viva imagen de su madre, la modelo y actriz Blanca Romero, no es la única con la que no paran de comparar a la influencer. De hecho, ya hay quien la ha etiquetado como 'la Kendall Jenner española' desde que se enfundó en un espectacular Giambattista Valli y tras un parecido muy razonable con una pose en trikini. Ahora, los seguidores de Lucía Rivera han encontrado a una misteriosa mujer que, según ellos mismos aseguran, es el clon de la modelo. La pregunta es: ¿quién es y... se parece tanto como dicen?

Lucía Rivera tiene una clon en Bollywood

La modelo es una de las influencers que consigue animarnos la cuarentena de muchas maneras diferentes. Si bien sigue inspirándonos con algunos de sus estilismos y su último fuerte es el de cumplir retos virales que implican bailar y quemar calorías al mismo tiempo, Lucía Rivera permanece muy activa en stories y de manera muy variada. Ayer por la noche, la modelo española publicaba la foto de una chica que, según sus seguidores, es su clon: "He recibido más de 100 mensajes con esta chica, según vosotros somos clones", escribía, "muy guapa me véis".

La chica en cuestión se llama Deepkika Padukone y se trata de una modelo y actriz india de la industria de Bollywood. Ante la insistencia de sus seguidores por comparalas, Lucía Rivera ha querido cerciorarse de que la mayoría piesan que esta chica es su nuevo clon y lo cierto es que "mentira" va ganando por goleada. La audiencia ha decidido que no, no tienen tanto que ver como algunos pensaban.

