Los looks que las redactoras de FASHION estamos llevando en casa

Desde el principio, hemos procurado acatar las recomendaciones de los psicólogos y nos hemos vestido y maquillado para sentirnos mejor. Para ello, también hemos seguido muy de cerca toda la dosis de inspiración posible, desde los estilismos más bonitos y cómodos hasta los looks de belleza ligeros y supernaturales. De hecho, seguimos muy de cerca el estilo casero de muchas de nuestras celebrities favoritas y hasta hemos averiguado cómo viste realmente una estilista en esta situación. El denominador común son, por lo general, piezas de chándal, prendas fluidas y la ausencia de zapatos y/o complementos, pero... ¿cómo están pasando la cuarentena las redactoras de moda, belleza y lifestyle de FASHION? Te lo contamos.

Las redactoras de FASHION sí se arreglan para estar en casa

"Para mí es imprescindible", comenta Clara Salgado, redactora de moda. "Seguir tu rutina diaria me parece una de las cosas más importantes para mantenerte activa", añade. Carmen Catasús, subdirectora de moda de la revista, considera que arreglarse cada día es vital y aconseja que "no hace falta que sea de una manera exagerada, pero creo que la ropa ayuda a transmitir cómo te sientes y la forma en la que te ves en el espejo ayuda a subir el ánimo en estos momentos de estrés. Lo importante es estar a gusto contigo misma". Elena M. Medina, redactora de moda y lifestyle, coincide con Carmen: "No creo que sea importante maquillarse o vestirse pero sí hacer un esfuerzo por vernos bien porque si no todos los días son iguales que el anterior. Por lo menos, si te pones delante el espejo y piensas 'qué me pongo hoy', ya hay algo que cambias", explica.

Pero, ¿qué se ponen exactamente las redactoras?

Aunque cada una confía en el poder de una categoría de prendas, cuentan con un denominador común: la comidad. Amaia León, coordinadora de moda y belleza, apuesta por la ropa de calle, pero cómoda: "Mi look estrella diría que es top básico y pantalones anchos, tanto jeans como chándal o más de vestir". En el factor 'chándal' coincide con Carmen Santaella, redactora de moda y belleza, que mezcla "prendas deportivas con otras de calle, como unos shorts de felpa y una blusa de volantes". Mariana Chacón, redactora de belleza, tiene dos predas fetiche: las camisetas de algodón y los pantalones anchos. El truco de Lucía Hernández, redactora en la edición impresa de la revista, está en apostar por tonos claros o colores vivos que le alegren los días.

Algunas de las redactoras confirman un cambio de registro según el momento del día o la actividad que estén llevando a cabo. Amaia León elige estilismos más arreglados para hacer viodellamadas de trabajo y, algún fin de semana, ha cambiado los pantalones de chándal por minifalda o vestido de flores. Carmen Catasús también relaja el registro de viernes a domingo: "es cuando me visto más relajada. Así siento que hay un cambio de rutina". La subdirectora recomienda, además, aprovechar este momento para probar a llevar cosas que jamás se nos habían ocurrido".

Complementos y zapatos: la gran incógnita

"Tacones no me he puesto, casi siempre voy con zapatillas de estar por casa, a veces también con sneakers", cuenta Elena Muñoz. En cambio, sí ha sucumbido a la sencillez de algún que otro complemento como son los pendientes de aro o las horquillas joya. De la misma forma, Clara Salgado lleva "aritos pequeños, collares layering y anillos minimalistas", aunque prescinde de cualquier tipo de calzado. Mariana Chacón, que tampoco ha sacado sus salones del armario, lleva pulseras y anillos a diario: "es un gesto muy sencillo, pero me hace sentir más arreglada en pocos minutos". Tampoco Lucía Hernández puede pasar un día sin sus pulseras y siempre procura llevar algún collar o un par de pendientes. Carmen Catasús, por su parte, tampoco ha vuelto a subirse a unos tacones y, en su lugar, suele ponerse unas babuchas cómodoas pero arregladas. "Cuando suban las temperaturas, me pasaré a las sandalias", añade. Por el contrario, Amaia León y Carmen Santaella tienen a los complementos algo más abandonados: "Llevo los mismos pendientes que el día que declararon el estado de alarma", asegura Amaia.

Los imprescindibles de las redactoras de Fashion

Carmen Catasús, subdirectora de FASHION: "Las chaquetas de pico oversized con top lencero. Son el uniforma del teletrabajo".

Amaia León, coordinadora de moda y belleza: "Zapatillas. Eso sí que lo estoy llevando prácticamente todos los días".

Elena M. Medina, redactora de moda y lifetsyle: "No podría vivir sin los leggings o mallas de deporte, que también las estoy usando para estar por casa porque son súper cómodas la verdad".

Lucía Hernández, redactora de FASHION: "Un colgante dorado que me regaló mi hermana. Los accesorios tienen el poder de cambiar un look tan informal como un chándal en un segundo".

Clara Salgado, redactora de moda: "Pantalones vaqueros o de pinzas y crop tops. Bueno, en la cuarentena, y siempre".

Mariana Chacón, redactora de belleza: "Sneakers. Son súper cómodas y la excusa perfecta para no estar todo el día en zapatillas. Y en cuanto deje de llover, ¡sacaré las alpargatas!".

Carmen Santaella, redactora de moda y belleza: Camisetas básicas de algodón, shorts de felpa o mallas y sudaderas sin capucha. Los básicos más básicos nunca me han fallado".