Los retos más FASHION que han conquistado a las 'influencers': ¿con cuáles te atreves?

Desde que las redes sociales comenzaron a ser una parte fundamental en nuestra vida, el éxito de los retos ha subido como la espuma. Nos referimos al #IceBucketChallenge, #MannequinChallenge, #InMyFellingsChallenge o al #WaterBottleFlipChallenge, que han pasado a la posteridad como unas de las tendencias virales más repetidas de esta última década. Pero como internet no entiende de límites de espacio, estas últimas semanas hemos sido testigos de una ola de ingenio pocas veces vista desde el nacimiento de las social networks, siendo las influencers y otras famosas una pieza clave para que las horas en casa se nos pasen mucho más rápido. ¿Las últimas genialidades? Challenges de lo más variopintos: desde cambios de roles estilísticos hasta coreografías con las que hacer cardio en el salón pasando por convertir una almohada en el mejor de los homestyle.

Si todavía no estás segura de a cuáles nos estamos refiriendo, tranquila, aquí te traemos una recopilación con los más famosos para que, después de leer sobre lo que tratan, te entren ganas de ponerlos todos en práctica esta misma tarde:

#QuarantinePillowChallenge

Es posible que no tengas levadura en casa estos días, pero, ¿quién no tiene una almohada? Porque es todo lo que necesitas para llevar a cabo uno de los retos más FASHION de la historia. Solo tienes que escoger tu almohada o cojín preferido, colocarle un cinturón a la altura de la cintura, añadirle -si quieres- algún collar, pendiente o pulsera y ¡voila!, tendrás el vestido de fiesta más ideal del vecindario. Halle Berry, Anne Hathaway, Chiara Ferragni, Dulceida o Leonnie Hade son algunas de las mujeres que ya lo han conseguido, así que si eres una amante de la moda, inspírate en sus apuestas y saca tu lado más creativo.

#CuarentenaFashionWeek

¿Quién dijo que el pasillo de tu casa no podía convertirse en la mejor de las pasarelas? Pijamas, edredones, batas de estar por casa, bolsas de basura... hay para todos los gustos, personalidades y estilos. Recopilas tus tendencias sleeplesure preferidas, monta el mejor de los desfiles entre cuatro paredes y muestra tus estilismos con la misma seguridad que lo harían las mismísimas Bella Hadid o Kendall Jenner.

#FliptheSwitch

Si hay algo más divertido que intentar conseguir un reto es hacerlo en pareja, y de eso trata este challenge donde música y moda bailan al mismo ritmo. Con el tema de Drake, Nonstop, de fondo tienes que grabarte moviendo las caderas junto a una persona del sexo opuesto y, tras un fugaz apagón de luz cuando se escucha la frase 'simplemente pulso el interruptor', se produce un intercambio de roles: el chico se pone la ropa de la chica, y viceversa. Camila Cabello, Jennifer Lopez, Chiara Ferragni y Emily Ratajkowski ya lo han conseguido, ¡ahora es tu turno!

#ShoesChallenge

Al ritmo del tema Shoes, de Kelly, las fashionistas te proponen mostrar las infinitas combinaciones que puedes lograr usando todos los pares de zapatos que tienes en el armario, o al menos tus preferidos. Después de ver los diseños seleccionados por Leonie Hanne o Paula Ordovás lo tenemos claro: la etiqueta de iconos de estilo se la merecen sin duda alguna.

#QueLlevoPuesto

Para las que el reto #DailyOutfit sea demasiado costoso, os invitamos a hacer este otro que, en vez de seleccionar 7 looks -uno para cada día de la semana-, solo tienes que enseñar el estilismo elegido para ese día e indicar de dónde son las prendas que llevas. Una challenge muy fácil, rápido y sencillo con el que podrás dejar el pijama a un lado y sacar tus mejores galas. María Pombo y María F. Rubíes ha mostrado algunas de sus prendas infalibles at home y no nos pueden gustar más, ¿tú por cuáles te decantarías?

#JLoSuperBowlChallenge

Si alguna vez has deseado bailar como Jennifer López, ahora es el momento. Después de su espectacular actuación en la Super Bowl, la coreografía que hizo la cantante se hizo viral, hasta tal punto que se ha convertido en un reto. Lo único que tienes que hacer es poner On The Floor a todo volumen e imitar los movimientos que la artista hizo sobre el escenario. Vas a pasártelo bien y además te va a servir para ponerte en forma. Sara Sálamo o Lucía Rivera se han convertido en Jennifer López por unos minutos, ¿te apuntas?

#I'mSavage

Aquí cambiamos de cantante y entra en acción el baile de Savage, de Meghan Thee Stallio. Por si el de Jennifer te parece demasiado, con este tienes más facilidades. En la aplicación de Tik Tok encontrarás algunos de los trucos para que te salga a la perfección, como hacer los pasos de baile lentamente por si no te acuerdas de alguno poder recordarlo. Y como no podía ser de otra manera, el matrimonio más famosos de italiana, Chiara y Fedez, ya lo ha puesto en práctica en su salón y hasta ellos han necesitado varios intentos.

#10YearChallenge

Seguro que tú también has visto fotos tuyas de hace diez años y has pensado: ¿cómo es posible que vistiera de esta manera? Pues las celebrities, por muy extraño que nos parezca teniendo en cuenta las dimensiones de sus vestidores, también se la han hecho, y por eso nació este reto, con el objetivo de comparar la ropa o el color de pelo que llevas ahora con el que lucías hace una década. ¿Te imaginas a Jessica Biel rubia o a la elegante Lily Collins con una minifalda de lentejuelas? Dale al play y compruébalo.