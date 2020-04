¿En busca de un peinado fácil que copiar en casa? Atenta a la tendencia que Aitana llevaba ¡de niña!

Aitana Ocaña es toda una experta en publicar fotografías y vídeos de su infancia, unos throwbacks a través de los que hemos descubierto que muchas de sus señas de identidad actuales lo eran desde niña. Por ejemplo, hace unas semanas compartía una fotografía en la que dejó claro que el flequillo siempre ha sido su peinado favorito, y ahora nos ha sorprendido con una instantánea de lo más entrañable, donde su melena -por muy extraño que nos parezca- no ha sido la protagonista, sino que lo que realmente ha llamado la atención es el accesorio que la decora: una bandana. Un accesorio que, aunque vivió su época dorada en los 90, esta temporada ha sido rescatado de nuevo por las que más saben de moda y lo han convertido, nada más y nada menos, que en su aliado at home más infalible. ¿Quién dijo que peinarse con estilazo no era fácil?

¿La clave para lucirlo como una auténtica experta? Escoger un pañuelo de un tamaño medio, unir dos de sus puntas en una para formar un triángulo y anudar dos de los extremos a la altura de la nuca, dejando el otro en forma de pico. Además de su amplia versatilidad para combinarlos, ya que no existen reglas escritas que dicten qué tipo de estampado, tejido, tamaño o color conjunta más con tu tono de pelo o de piel, es un complemento al que se le puede sacar un gran partido durante la estancia en casa. ¿Su principal ventaja? Que controla la melena y mantiene el rostro totalmente despejado al retirar todos los baby hair que normalmente nos incomodan -incluso si tienes flequillo, como Aitana-. Una cualidad que le diferencia del resto de accesorios para el cabello que, no solo nos puede ser util ahora, sino también de cara al verano.

En versión sporty, a modo de diadema o en formato turbante, no importa por qué estilo te decantes sino como lo combines, aunque las influencers, en su mayoría, han optado durante su homestyle por lucirlo en turbante -el más cómodo-, con diseños vintage, estampados geométricos, estampados animales o florales, tonalidades vibrantes y tejidos fluidos. Modelos que combinan con todas y cada una de las prendas del armario: desde vestidos lenceros hasta vaqueros desgastados, pasando por moda de baño. Y para todas las amantes de los pañuelos, ¡estáis de enhorabuena! Esta temporada lo veremos lucido en multitud de formas: llévalo como top bandeau o cruzado, en el cuello al más puro estilo francés o en la cabeza inspirado en las estrellas de Hollywood. Tú decides, prueba la forma que mejor se adapte a ti.