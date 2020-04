Sobre pelo, piel y manicura: resolvemos las dudas 'beauty' de la cuarentena

Sin duda alguna, una de las ventajas más aclamadas de la cuarentena está siendo disponer de más tiempo para mimarnos. Tratamientos y mascarillas caseras, champús orgánicos, aceites vegetales después del lavado o peinados sin necesidad de recurrir al calor son algunos de las recomendaciones que los expertos nos invitan a seguir y, aunque muchas sigan estos consejos habitualmente, estamos segura de que otras, hasta que no han encontrado este tiempo al margen de nuestra frenética rutina, no han podido ponerlos en práctica. Pero para que esta larga lista de cuidados beauty no se te haga interminable y puedas seleccionar lo que más necesita tu piel y tu cabello, nosotras hemos respondido 10 de las dudas que nos surgen con más frecuencia en esta estancia en casa.

¿Es mejor pintarse las uñas o dejarlas "respirar"?

Una alimentación poco adecuada o la falta de hidratación y descanso son algunos de los errores más típicos que cometemos a la hora de hacernos la manicura casera. También utilizar productos de mala calidad, razón de que algunas chicas puedan tener las uñas dañadas y no tan bonitas como deberían. Si notas las tuyas así, aprovecha estos días para no pintártelas e hidrátalas cada noche con aceite de oliva. Cuando vuelvas a pintártelas, no olvides la base preparadora antes del esmalte y sigue estos consejos que los expertos te proponen aquí, ¡tus manos te lo agradecerán!

¿Es posible mantener el pelo teñido o con mechas bonito en casa?

La respuesta es sí. Pero, ¿cómo? Los estilistas lo tienen claro: la coloración necesita ahora más cuidados que nunca, así que toma nota de cuáles son los productos adecuados y naturales que debes utilizar si quieres mantener tu pelo en perfecto estado.

¿Qué mascarilla casera es la mejor para mi piel?

Aguacate, zumo de limón, copos de avena, pepino.... Cada tipo de dermis tiene un ingrediente idóneo para su cuidado, así que una vez que tengas claro cuál es el superalimento que se mejor se adapta a tu piel, aclárate bien el rostro y pon en práctica la mascarilla en casa, ¡tu piel se verá deslumbrante!

¿Puedo hacer algo para que mi pelo crezca más rápido?

A todas nos ha pasado. Quieres una melena XL pero por más que te esfuerzas, no lo consigues. Bien, pues si de verdad quieres poner solución a esto, te explicamos las 5 recomendaciones indispensables que debes seguir, y usar el cepillo correcto y aplicar un aceite nutritivo son los primeros pasos.

¿Puedo ondular mi pelo sin planchas, tenacillas o secador?

Otro buen hábito para tener pelazo es evitar siempre que sea posible el uso de herramientas de calor, y las influencers conocen los mejores trucos para ondularte el cabello con técnicas fáciles para las que no necesitas nada eléctrico. Por ejemplo, este método para los que solo debes tener el pelo limpio, seco y desenredado, dos gomas de pelo y una noche.

¿Debería tirar algunos cosméticos?

Si has querido aprovechar estos días para organizar tu tocador, este consejo de los expertos te será de gran ayuda: los productos perecederos pueden tener graves consecuencias sobre nuestra piel si nos los aplicamos. Así que, coge tu neceser de maquillaje y aplica estas nociones que no solo te facilitarán qué tirar y qué guardar, sino que evitarán que tu rostro sufra daño alguno.

¿Cómo puedo cuidar mi pelo rizado (bien) en casa?

Los cabellos rizados, y algunos ondulados, tienden a ser más susceptibles al encrespamiento, por ello los expertos recomiendan aplicar determinados productos del cabello con más frecuencia y así evitar la falta de hidratación y el riesgo de rotura. ¿Quieres saber de cuáles estamos hablando? Aquí te resolvemos tus dudas, una a una.

¿Cuántas veces al día debo cepillarme el pelo?

Estamos de acuerdo en que tener un pelo bonito y sano cuesta mucho trabajo, pero igual la clave no reside en dar con la fórmula secreta sino aprender a cepillarnos el pelo de una manera correcta. Si quieres saber si es suficiente pasarte el peine una vez al día o si influye en nuestra melena no limpiar bien el cepillo, no te pierdas los 4 errores que cometemos con más frecuencia.

¿Cómo puedo peinarme más rápido?

Entre otras muchas actividades, uno de los pasatiempos preferidos de las influencers durante su estancia en casa es la de dejar volar la imaginación y probar nuevos peinados, pero tranquila, que lo único que necesitas son unos pocos minutos, unas gomas y un peine. ¿Te atreves a intentarlo? Tu melena estará de lo más domada.

¿Qué pasos tengo que seguir para pasar de pelo a pelazo sin salir de casa?

Higiene, hidratación, tratamiento, cepillado, secado... los expertos te ayudan a cambiar la rutina de cuidado del cabello con 4 sencillos pasos, entre los que se que incluye la pregunta más famosa y frecuente: ¿puedo lavarme la melena con menos frecuencia? Dependiendo del pelo que tengas.