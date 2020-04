Lydia Bosch y Andrea Molina en FASHION mayo: talento, alegría y estilazo que pasan de madre a hija

La complicidad que existe entre ellas es algo ineludible. Lydia Bosch y su hija, Andrea Molina, no solo comparten ADN, también talento y profesión. Su parecido es algo que se ve a primera vista, incluso su estilo, relajado pero con las últimas tendencias, las une. Lydia lleva años en lo más alto de su carrera profesional y Andrea comienza con ilusión en el mundo de la interpretación. Una nueva etapa que afronta sin miedo, porque lo que más ha aprendido de su madre es que hay que arriesgar, como nos cuentan las dos actrices en el número de FASHION mayo, ya a la venta por solo 1,90 euros. Pura energía y felicidad que disfrutan en familia y que podrás descubrir en la nueva revista.

"El que haya querido elegir la misma profesión que sus padres no tiene un valor especial para mí. Lo importante es que mis tres hijos escojan aquella profesión que les haga felices y en la que puedan realizarse". Lydia Bosch expresa así un sentimiento común a muchas madres artistas cuyos hijos siguen los pasos de sus progenitores. Pero su vínculo con Andrea va mucho más allá: como nos cuenta, mantienen una relación muy especial, "muy intensa, en el mejor sentido de la palabra, y a la vez superrespetuosa", describe. Para Andrea, haber nacido en una familia como la suya, donde el talento se supone como marca de la casa, es algo que, según nos cuenta, cuando era niña le pesaba porque le obligaba a autoimponerse un listón muy alto. "Poco a poco, estoy entendiendo que eso es un error . Yo tengo mi camino, mi proceso, y esperar de mí la perfección y la excelencia, desde el principio, me bloquea y me impide ser y actuar libremente".

A sus 28 años, la hija mayor de Lydia Bosch es una de las actrices más prometedoras del panaroma nacional, y su constante sonrisa es la mejor prueba de su felicidad. Como nos adelanta en FASHION mayo, está preparando "un proyecto teatral muy personal con una amiga" en el que seguro aplicará todo lo que ha aprendido de su madre: ver el lado bueno de las cosas, confíar en sí misma y otros consejos que puedes descubrir en su entrevista para FASHION, donde las dos intérpretes comparten, además, un precioso editorial con las tendencias más buscadas de la primavera. Total look denim, monos blancos o prendas de inspiración safari son algunas de las nuevas propuestas que lucen con todo el estilazo que llevan impreso en su ADN.

Loading the player...

En la nueva revista, además, nos encontramos con Gabriela Palatchi en su casa, a orillas del Bósforo, y viajamos hasta Ibiza con la supertop holandesa Dewi Driegen, vestida de pies a cabeza con el espíritu de la isla pitiusa. También nos reunimos con Helen Lindes en Menorca para conocer algunos de sus secretos de belleza, como un ritual perfecto de belleza de la mano de La Mer, y nos colamos en la preciosa casa de la decoradora de cuartos para niños Bárbara Chapartegui. Y, como cada mes, recopilamos las tendencias de moda y belleza que tienes que conocer, y analizamos el estilo de las chicas que tienes que conocer: Margaret Qualley y Leandra Medine son dos de las elegidas en este número.

