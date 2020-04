Si quieres llevar complementos en casa y seguir estando cómoda, hazlo así

Las firmas de moda, igual que todos, han tenido que adaptarse a la situación que estamos pasando y una buena forma de hacerlo ha sido lanzando algunas colecciones bajo el nombre At home, Stay home o Homewear. Editoriales que, además de dar un giro radical a sus lookbooks fijando el objetivo en otros escenarios (como por ejemplo las casas de las propias modelos que, en ocasiones, se han convertido también en fotógrafas), presentan looks cómodos y con estilazo para estar en casa. Y es que, tal ha sido el empeño de las firmas de moda por invitarnos a que cada día nos enfundemos un look diferente, que hasta los complementos han sido adaptados a esta nueva circunstancia. ¿El objetivo? Hacernos sentir mejor, aportar la máxima comodidad y evitarnos molestias o preocupaciones, pero eso sí, vestir tan bien como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Si eres una apasionada de los accesorios y estás aprovechando estos días para hacer cenas románticas o videollamadas con amigas, sigue leyendo porque esto te interesa.

Con el magnate textil de Inditex a la cabeza y seguido por Mango y H&M, las firmas de moda han añadido complementos alegres y brillantes a sus estilismos ideados específicamente para esta etapa en casa. Si eres de ese tipo de chicas que está acostumbrada a llevar el cuello, la mano o la muñeca repleta de joyas, las propuestas de Uterqüe y Mango son todo lo que necesitas: multicollares de perlas, un 3x1 que añadirá un toque elegante y sofisticado al look, pendientes joya y de piedras, que potenciarán tus facciones dando un toque glamuroso al rostro, anillos minimalistas, muy cómodos y combinables, y cadenas layering, con las que podrás superponer unas encima de otras consiguiendo un efecto muy favorecedor en el escote.

Si eres más minimalista, te alegrará confirmar que la estética de los 90 está de vuelta. Así lo han demostrado las firmas desde que subieron a la pasarela algunas de las tendencias que más triunfaron en esa época, más concretamente los complementos estrella para el pelo, que Bershka, Pull and Bear y Uterqüe no han dudado en incluir en sus propuestas home: horquillas, diademas, coleteros crunchy o con lazo. La lista de ventajas de estos accesorios es prácticamente infinita pero podemos abreviar, ser claras y contundentes: son la mejor opción para tener el rostro totalmente despejado y, de esta manera, evitar tocarnos el cabello cada vez que se nos echa encima de la cara -además de conseguir que se te ensucie fácilmente-. Para coger ideas de cómo llevarlos, te proponemos echar un vistazo a los sencillos peinados que se están haciendo las expertas en moda durante su estancia en casa, ¡sacarás el máximo partido a tus complementos, palabra de influencer!

Cuando hablamos de los calcetines no solo nos referimos a los que utilizamos para hacer deporte o a los que combinamos con zapatillas, sino que también hacemos alusión a los diseños originales, atrevidos y eclécticos, capaces de transformar un look básico en uno vibrante. Bershka, H&M y Pull and Bear proponen que para el homestyle lo mejor es optar por modelos de colores, con palabras escritas o dibujos minimalistas. Para llevar con deportivas, sandalias o mocasines, ¿te atreves a dar un toque de llamativo y original a tu look? Nosotras decimos sí.