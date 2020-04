El body estampado que Kylie Jenner llevó con taconazos, Úrsula Corberó para viajar y Rosalía, en casa

Por motivos de aislamiento, Rosalía y Kylie Jenner están pasando separadas más tiempo del que hubieran imaginado. Y es que, aunque las dos se encuentran en California, llevan varias semanas sin verse. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para seguir consolidando una amistad que desató los millones likes cuando compartieron aquella -ya icónica- fotografía disfrutando de un lujoso brunch con la que pillaron al mundo por sorpresa. Desde ese día, las cenas, conciertos, cumpleaños, mensajes de cariño o regalos han sido determinantes en esta sorprendente amistad, lo que ha terminado haciendo posible lo que sus millones de fans llevaban deseando mucho tiempo: que se conviertieran en las mejores amigas. Tal es así, que su conexión ha traspasado las puertas de sus kilométricos vestidores y, ¡sorpresa!, ambas comparten los mismos gustos estilísticos y la pasión por las mismas firmas de ropa.

Si hace unos meses éramos testigos de cómo Kylie reivindicó su predilección por la cantante al llevar una prenda que ya lució ella, más concretamente un abrigo de vinilo de la firma Saks Pots, ahora ha sido la artista la que ha incorporado a su amplia colección de bodies uno muy similar al que llevó la empresaria hace unas semanas. ¿La causante? La firma Marine Serre, que ha hecho posible que la conexión de estilo entre ambas vuelva a suceder. Aunque eso sí, tenemos que decir que la manera de combinarlos ha sido muy distinta: mientras que la catalana ha apostado por un look de estética deportiva donde el body elástico con estampado lunar, manga larga y cuello redondo se ha llevado todo el protagonismo, la estadounidense ha optado por llevarlo en total look, con el que ha sacado el lado más sofisticado de la prenda al conjuntarlo con unos leggings a juego, unos stilettos de Prada y una trench 'efecto cuero'.

Dos looks muy diferentes que sirven de claro ejemplo de que la versatilidad de esta prenda es una de sus principales ventajas, además de la comodidad que aporta al ser tan flexible, un requisito que toda pieza debe cumplir a rajatabla durante estos días. Desde que Ariel, el maquillador de cabecera de Kylie, uniera al flamenco y al universo de las Kardashians, lo tenemos claro: ambas tienen armarios muy similares que incluso podrían ser de la misma persona en los que el minimalismo no tiene cabida, lo que afianza -aún más si cabe- su estrecha amistad estilística.

Pero aunque Kylie y Rosalía sean dos de los referentes estilísticos más seguidos del momento, no son los únicos, y Úrsula Corberó también es una experta en sacar el máximo partido su cuerpo con looks cuya estética es una fusión entre el estilo de la cantante y el de la empresaria. Pero en esa ocasión no fue una cena con amigas ni una tarde en casa comiendo palomitas lo que impulsó a la actriz a descantarse por este diseño, sino que lo hizo para viajar en avión combinándolo con una de las prendas del momento: el pantalón jogger. Tres looks muy distintos pero con un denominador común: tres de las mujeres más influyentes del momento han convertido esta prenda en su aliado infalible.