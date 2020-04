Las estilistas confiesan: ¿cómo visten realmente en casa?

Del pijama al chándal, y viceversa... ¿empieza a cansarte esta rutina? Tras más de un mes en casa, las ganas de llevar minivestidos, pitillos e incluso sandalias con tacón empiezan a dominarnos, pero la comodidad sigue primando, seamos prácticas. Para localizar nuevos looks para estar en casa que sean estilosos y realistas al mismo tiempo, hemos consultado a las verdaderas expertas en moda, las estilistas. Siempre las vemos ideales en producciones y desfiles, pero, ¿qué se están poniendo realmente en la cuarentena? Leire Peña, Cristina Reyes y María Parra nos han confesado cómo están vistiendo estos días (de verdad, ¡no solo frente a la cámara del móvil!), qué prendas han comprado últimamente y cuáles sueñan con estrenar cuando, en unas semanas, volvamos a pisar las calles.

DESCUBRE: Los nuevos básicos de las estilistas en su #homestyle

El poder del punto

"Mi look más repetido estos días es un pantaloncito de punto que combino con una sudadera, alguna camisa o cualquier otra prenda de algodón cómoda y amplia". Leire Peña, estilista de la revista FASHION, es la primera en abrirnos (telemáticamente, por supuesto) su armario de cuarentena. Con su respuesta confirma cuál está siendo el tejido estrella de esta primavera: el punto. Ya lo era antes del encierro (Zara así lo quiso), pero desde que vivimos solo en casa se ha convertido, gracias a su innegable confortabilidad, en el favorito de chicas de todos los estilos. Por ejemplo, Laura Escanes no se quita sus cárdigans de colores. En cualquier caso, Leire indica que, para estar cómodas, "es importante que sea ropa de tejidos naturales", una preferencia que posiblemente se mantendrá entre las tendencias más allá del confinamiento.

La búsqueda de confort también ha hecho que Leire abandone, al menos temporalmente, los vaqueros. "Todos los que tengo son de un tejido demasiado grueso con lo cual no me resultan muy cómodos", explica. La comodidad prima, y también por eso sus nuevos zapatos preferidos son unas sandalias Birkenstock con pelito "muy calentitas". En cualquier caso, aunque su look sea informal, Leire es de las que cree que quitarse el pijama y ponerse ropa de calle es esencial ahora mismo. "Puede ayudar a activarnos, mentalizarnos y entrar en el mood oficina", coincide con las recomendaciones que hace unos días nos daban los psicólogos.

LEE TAMBIÉN: Las campañas de moda también se quedan en casa

¿Vaqueros en casa? Sí, gracias

Al contrario que Leire, hay otras chicas que sí están llevando jeans estos días. Cristina Reyes es una de ellas. "Mi look más repetido son jerséis amplios y sudaderas finitas con leggings o vaqueros pitillos elásticos", nos cuenta esta estilista que suele trabajar con celebrities como Ana Boyer, Isabel Presyler y Nicole Kimpel, en alfombras rojas, eventos o producciones de revistas entre las que está ¡HOLA!. En su día a día, es habitual verla con tacones, ¿los usa también en casa? "¡No, ni hablar! Ahora llevo botas Uggs si hace frío, o sleepers de Tods, que son muy cómodas", responde.

Como Leire, Cristina afirma que "aunque te de mucha pereza, te tienes que forzar a quitarte el pijama. Vestirte como si fueras a salir a la calle es una rutina fundamental que no debemos perder en estos momentos ya que te ayuda a subir el ánimo". Como la mayoría, sueña con ese momento en el que de nuevo saldremos a la calle y tendremos planes y eventos para los que prepararnos. Pero, ¿y si la cuarentena nos ha cambiado, hemos descubierto lo bien que nos sentimos en chándal y nunca más nos apetece ponernos un vestido de fiesta? "¡Espero que no sea así! Yo creo que al principio todas tendremos unas ganas tremendas de arreglarnos mucho, aunque claramente la tendencia athleisure, que llegó hace unos años para quedarse, seguirá estando presente".

DESCUBRE: Las prendas de primavera que ya están llevando... y las que sueñan con estrenar

Mantener la normalidad... dentro de lo posible

Aunque incluso las estilistas optan por prendas más cómodas y básicas, lo que queda claro es que hay que dejar el pijama solo para dormir. Es una manera de activarnos, a nivel físico y mental, y crear una rutina que nos salve de vivir en un domingo eterno. "La ropa es muy importante para continuar con la normalidad. Yo soy una persona de rutinas, necesito comenzar el dia con una ducha y ropa de calle, así entro automáticamente en modo (tele)trabajo", nos cuenta María Parra, estilista de Hola.com y FASHION.hola.com. Ella está tratando de mantener sus horarios habituales así como su forma de vestir: los pitillos elásticos y los vaqueros culotte que lleva en su día a día también son elecciones de cuarentena. "Ambos me resultan muy cómodos para estar sentada frente al ordenador. No ha habido un cambio drástico respecto a mis looks de oficina habituales, a excepción del calzado". ¿Su nueva elección? Casualmente (o resultado del gusto experto), el mismo que el de Leire Peña: ugly sandals con pelo. "Solo me las quito para hacer yoga y dormir".

Cuando la ocasión lo permite (es decir, cuando hay que ir al supermercado), María sustituye las sandalias por unas botas militares de Claudie Pierlot. El resto de su armario de cuarentena lo configuran un par de vestidos de punto y un suéter de Sézane que ha estrenado en casa. "Lo quería desde hace tiempo y es perfecto para la cuarentena. No he comprado mucho más, pero tengo las cestas de varias web llenas de deseos. Creo que en cuanto salga el sol, me animaré con más ropa de verano", afirma, y menciona una pieza en especial: un vestido blanco. "Es una prenda que me encanta, creo que sientan muy bien y para mí representan buen tiempo, o buenos tiempo que espero lleguen pronto".

Cierta melancolía es inevitable en las conversaciones sobre el próximo verano, incluidas aquellas que versan en torno al primer look que estrenarás cuando esto termine. "Tengo muchas ganas de vestirme para las bodas de mis amigas que no se han podido celebrar en sus fechas, para las inauguraciones de los nuevos proyectos que no se han podido hacer, para los cumpleaños que han pasado y pasarán en estos meses. Todos tenemos ganas de celebrar". Ojalá podamos hacerlo antes de lo que creemos.