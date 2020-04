¿Y si pudieses transformar los vaqueros que no usas en una supertendencia sin salir de casa?

Después de llevar años y años siendo los reyes del armario, esta temporada los pantalones pitillo han pasado a un segundo plano. ¿La razón? El auge masivo de los vaqueros mom fit, slouchy, baggy o paper bag que, como ocurre con todas las tendencias, han regresado a nuestros estilismos convirtiéndose en el objeto de deseo, no solo del street style, sino también en homestyle. Pero si eres de las que se resiste a guardar en un cajón los skynny, te proponemos darles una segunda vida a través de la customización y convertirlos en una de las supertendencias de la temporada: las mallas de ciclista. Una actividad basada en el suprarreciclaje con dos ventajas irresistibles: no te gastas ni un euro y no te hace falta salir de casa para hacerte con la prenda estrella de este verano a través de la técnica DIY (do it yourself) o HUM (hazlo tú mismo).

Desde que salieron del mundo deportivo para ocupar un lugar privilegiado en los armarios de las chicas más atrevidas, las mallas de ciclista han ido conquistando poco a poco las tiendas y las calles, y ahora tú puedes adoptar el mismo formato con un par de golpes de tijeras. Solo tienes que seleccionar un vaqueros pitillo a los que no des mucho uso, probártelos antes de cortarlos para saber dónde quieres hacer el corte y dibujar una pequeña marca guiándote con una regla para que la terminación no quede torcida o desigual. Una vez que hayas llevado a cabo la incisión, pues optar por dejar el acabado como está o deshilacharlos para darle un toque retro. También puedes dejar volar la imaginación y realizar la técnica cut out para conseguir unos ripped jeans al completo.

Aunque el modelo clásico se caracteriza por ser de licra y tener una estética parecida a la de los leggings, las nuevas opciones en cuanto a tejidos van apareciendo, siendo el denim uno de los que más prometen esta temporada. Y es que su versatilidad ha hecho que se adapten tanto a estilismos en clave working, combinadas con camisas, americanas y stilettos, como a looks más informales conjuntándolas con camisetas, sudaderas o cropped tops, una apuesta a la que no puede fallar su aliado más infalible: las zapatillas de deporte. Así que, si eres una amante de la moda y también te apasionan la ropa vintage y customizada, este fin de semana es el momento perfecto para debutar en el mundo del diseño.