Botas de combate, vestidos brocados... el 'grunge' en 2020 se lleva así según Zara

Surgió en los noventa como un movimiento al margen de las tendencias pero hoy en día esta forma de vestir (y de vida) nacida en Seattle, es una de las modas más seguidas. Lejos de resultar repetitiva, cada temporada la pasarela rescata y renueva el grunge a través de pequeños detalles o de colecciones completas rendidas al aspecto desaliñado que caracteriza a este estilo. Dior, Alexander Wang o Burberry han incluido en sus últimas propuestas creaciones de inspiración grunge. Incluso Versace introdujo hizo un guiño en su colección primavera-verano, no solo con su icónico imperdible decorando los vestido más sensuales, también con los looks de belleza de las modelos, que lucieron la melena pegada al rostro llevando el efecto wet al extremo. Pero esta temporada, la tendencia estará más de moda que nunca gracias a la nueva colección de Zara, donde se "abre las puertas a un grunge de lujo", explican desde la marca.

Las 7 claves de Zara para triunfar con el 'grunge' en 2020

Fotografiada en blanco y negro por Steven Maisel, las imágenes de la campaña evocan una atmósfera relajada, con las modelos tumbadas unas sobre otras, todas peinadas con la melena muy lisa y vestidas con propuestas que renuevan el armario de primavera más convencional. La sofisticación se refleja en creaciones fáciles de llevar de líneas fluidas y amplias. El estampado de cuadros escoceses, uno de los aspectos más representativos del grunge, no faltan entre las novedades, igual que las botas de cordones de combate, que se distancian de los modelos de siempre sumando altura al tacón.

El terciopelo, los brocados brillantes, los bordados o la superposición de prendas se reconocen en algunos de los looks más apetecibles. Un vestido de flores largo y relajado, con botas de cuero y joyas de aspecto envejecido se dibuja como el look de primavera más favorecedor y releva a las combinaciones más previsibles. Los escotes cuadrados, favorecedores para chicas con mucho o poco pecho, rematan los vestidos primaverales más especiales, pero además de estas súpertendencias, en lo nuevo de Zara también encontramos detalles sutiles que transforman los looks más básicos. Por ejemplo, la combinación de sandalias y calcetines, una fórmula que empieza a multiplicar su presencia en el estilismos de las que más saben de moda.

