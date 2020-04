¡Ahora customiza gafas de sol! Harper Beckham personaliza el accesorio estrella de su madre

A pesar de ser una de las familias más seguidas y populares a nivel mundial, lo cierto es que los Beckham son un clan de lo más cotidiano y hogareño. Sus viajes, comidas familiares, cumpleaños o trucos de belleza y estilo son algunas de las actividades que más les gusta compartir. Tal es así que, aprovechando la estancia en su casa de Cotswolds, además de pasar juntos todo el tiempo que habitualmente no pueden por sus agendas profesionales -menos Brooklyn que se encuentra en Nueva York con su novia-, han visto en esta situación una oportunidad para dejar volar su lado más creativo. Concretamente los pequeños de la familia, quienes hace días crearon sus propias camisetas tie dye, y en especial Harper Seven. Y es que la benjamina de la familia no ve en su temprana edad un impedimento para demostrar una y otra vez que la pasión por la moda no es algo que solo forme parte de la vida de Victoria.

Y no solo la pasión, sino también la fuerte personalidad que tiene para crear su estilo propio, aunque eso sí, con detalles heredados de su madre, como su pose en las fotos o su preferencia por los vestidos largos. Desde hace tiempo hemos sido testigos de su fascinación por las manualidades -siempre con un toque fashion- y ahora la pequeña ha vuelto a la carga con su último y entretenimiento: customizar las gafas favoritas de su madre con pegatinas brillantes, stickers de colores e incrustaciones de lo más llamativas. Al más puro estilo Elton John -uno de los mejores amigos de la familia-, la benjamina 'ha robado' a Victoria uno de sus bienes más preciados y ha explotado toda su creatividad en ellas. "¡Se ven tan geniales! ¿Me veré como el tío Elton en eso? Creo que sí. ¡Son tan picantes!" decía la empresaria mientras grababa a su hija totalmente concentrada en su divertido diseño como si de una profesional se tratase.

Somos plenamente conscientes de que Victoria y su versión mini son mujeres que marcan tendencia solo con poner un pie en la calle, pero es que ahora no les hace falta ni eso para impartir lecciones de estilo. Y es que la supertendencia de las pegatinas que triunfó a finales de los 90 y principios de los 2000 no es lo única corriente estilística de esa época que las británicas han adoptado de nuevo. Prepara los abalorios y el sedal porque este verano las coloridas joyas DIY (hazlo tú mismo) volverán a ser los complementos estrella de los meses más calurosos del año. Una moda a la que también se han sumado influencers como Sara escudero, Marta Lozano o María F.Rubíes. ¿Lo mejor? que puedes seguir su ejemplo y hacerlo sin moverte de casa.