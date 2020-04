Hay un look que Laura Escanes no se quita, ¿se lo copiamos? 🙊

Hay influencers que desde que vivimos esta nueva realidad, han adaptado sus armarios a las prendas cómodas, fluidas y holgadas, pero Laura Escanes, como buena visionaria de estilo que es, lleva ya varios meses dejando claro que, aunque en las galas y veladas nocturnas deslumbra con vestidazos, para el día a día, su prioridad es la confortabilidad. Y es que, desde que la prescriptora de estilo anunció su embarazo, su vestidor dio un giro de 180 grados y los vestidos ajustados, los jeans pitillo y las faldas ceñidas pasaron a ser sustituidos por los conjuntos de punto, las sudaderas, los pantalones deportivos y las zapatillas. Y así lo corroboramos al echar un vistazo a sus últimos estilismos que, después de analizarnos detenidamente, llegamos a la conclusión de que el dúo estrella de las celebrities, chaqueta y top de punto a juego, y los vaqueros anchos se han convertido en estilismo infalible de esta primavera y, por su puesto, una de las opciones más comfy para llevar estas semanas.

Y si hace unos días sorprendía a su más de medio millón de seguidores con un look compuesto por un cárdigan de punto rosa, un sensual bralette de encaje y un vaquero blanco de corte acampanado, ahora ha seguido siendo fiel a las tonalidades pastel -unas de sus preferidas- con un conjunto de Stradivarius, aunque cambiando el cárdigan rosa por uno azul, cortito y con mangas ligeramente abullonadas, la prenda lencera por un crop top entallado de escote bardot, que recoge el pecho y lo potencia, y los campana por unos slouchy, siendo este último el jeans ganador de esta temporada, un éxito que se debe gracias a que el talle alto y el diseño fluido en la zona de las piernas no marca las curvas, por lo que es uno de los más favorecedores.

Y llegados a este punto pensamos, ¿qué mejor alternativa que esta para dejar a un lado el pijama y las prendas de algodón mientras estamos en casa y crear nuevas combinaciones de moda? Atrevido, original, cómodo y de tendencia, cuatro características de las que no pueden presumir muchos looks. Bajo el hashtag #dresstogonowhere y frente a su -ya famoso- espejo, la catalana nos propone los looks más confortables sin perder un ápice de estilo. Un brillante homestyle que demuestra que, por mucho que la experta busque en todo momento sentirse a gusto con la ropa que luce, nunca deja de lado las últimas novedades que las firmas de moda proponen.