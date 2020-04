Si tienes una cena romántica en casa, solo necesitas un minivestido como el de Paula Echevarría

Si te gusta la moda, posiblemente estos días estés echando de menos arreglarte. El chándal y otros pantalones amplios se han impuesto como el nuevo uniforme en la mayoría de casas, pero eso no quita para que, de vez en cuando, lo cambies por ropa más elegante que sea igualmente cómoda. Una de las ocasiones que parecen reclamarlo son, además de las teleconferencias de trabajo o las videollamadas, las citas con tu pareja, que, en esta nueva situación, se mantienen entre las cuatro paredes del hogar. Ese es uno de los planes para los que Paula Echevarría se está arreglando más últimamente, por ejemplo, anoche, cuando compartió una foto con este mensaje "Hoy es miércoles y tengo una cita.. ❤". Para la ocasión, la actriz elegió una prenda comodín (¡y cómoda!) que es perfecta tanto para una cena romántica como para cualquier otro evento del próximo verano: un minivestido fluido.

VER: El de Paula Echevarría y otros minivestidos cómodos para una cena romántica

Esta atípica situación que vivimos no está siendo impedimento alguno para que Paula siga mostrando sus looks, aplaudidos por sus miles de seguidores. Hace unos días, aprovechando que su piel ya luce un ligero bronceado, nos desveló cuál iba a ser el bikini y la skort que protagonizarán sus looks veraniegos. Ahora ha cambiado las prendas playeras por sus mejores galas. Una cena romántica en el salón de casa con su novio Miguel Torres ha sido la excusa perfecta para estrenar un vestido corto de la firma Iro (370 euros) con manga corta caída, escote pronunciado en 'V', falda con volantes y cintura ajustada, siendo esto último un detalle muy favorecedor a cualquier figura porque crea, a efecto ópticos, la famosa 'silueta reloj de arena'.

El hecho de ser un modelo ceñido en la cintura poco influye en la confortabilidad del vestido, ya que al ser de un tejido fluido, holgado y poco ajustado -no marca las curvas- convierte a la comodidad en su aliado infalible. Con botas, sandalias, zapatos de tacón, botines o zapatillas, las posibilidades para combinarlo son infinitas y el resultado siempre será brillante, solo tienes que pensar si lo vas a llevar en un estilismo diurno o nocturno para decantarte por el calzado perfecto. Y, aunque nos ha quedado la duda de con qué zapatos habrá conjuntado el vestido la actriz, lo que si que tenemos claro es que para Paula la moda está siendo una de sus vías de escape para sobrellevar la estancia en casa de la manera más positiva posible.