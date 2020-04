Un pantalón beige y los cinco looks con básicos de Lucía Rivera

Que Lucía Rivera es una de las modelos del momento en nuestro país es un hecho, pero su prometedora carrera en la industria no es lo único que ha cautivado a la esfera fashionista, sino que su estilo también sirve de fuente de inspiración para miles de personas. Y no son precisamente las prendas sofisticadas, llamativas y vibrantes las que conforman el día a día de la maniquí: las prendas cómodas y versátiles se perfilan como sus favoritas. Si ya antes había multitud de seguidores que enloquecían cada vez que sacaba un nuevo look, ahora que estamos en casa y buscamos, sobre todo, piezas básicas y prácticas, sus apuestas son unas de las más seguidas y aplaudidas. Tal es así, que la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha compartido un video en sus perfiles sociales, a petición de sus followers, donde demuestra como con un sencillo pantalón ancho beige, puedes crear -por lo menos- cinco looks de plena tendencia.

CONSIGUE LOS 5 LOOKS DE LUCÍA RIVERA CON UN PANTALÓN BEIGE

Aunque una de las mayores señas de identidad de su armario es el clásico vaquero pitillo, con esta publicación la modelo ha dejado claro que su relación con los diseños holgados se afianza por momentos, y ha sido un modelo de Mango de corte recto en tonos nude el elegido para convertirse en su nuevo básico preferido. Pero como esta temporada las firmas de moda han coincidido en que el color camel será el nuevo rey del armario, las posibilidades para hacerte con uno de ellos son casi infinitas. Una tendencia que Lucía ha combinado en su primer look con una camisa básica fluida de color blanco a la que ha añadido un detalle: un nudo en la parte frontal que ha dejado entrever su tonificado abdomen. Lo bueno de esta técnica es que puedes atarla a la altura que tu desees, solo debes tener claro si quieres potenciar la zona del vientre o del pecho.

Si había dos prendas que no podían faltar -bajo ningún concepto- en estos cinco looks, eran los crop tops y las camisetas básicas, dos de sus piezas 'fetiche'. Y en esta ocasión los ha elegido en negro, un color que primero ha lucido en una camiseta con pliegues en los hombros -un detalle que emula las hombreras y afina el brazo- y que después ha llevado en versión corta: con un top de cuello pico con solapas en los laterales, inspirándose en la estética deportiva del polo femenino. Y como buena amante de las prendas versátiles pero también de las más sexy, la modelo ha seguido apostando por un crop top para sus dos últimos estilismos, aunque esta vez en color blanco, de tirantes y con un escote abotonado.

Con respecto a los complementos, la modelo no solo ha arriesgado sino que también ha ganado, sobre todo en cuanto a accesorios de pelo se refiere, comenzando con una visera deportiva y acabando con un pañuelo anudado a la cabeza, una prenda que esta temporada está explotando su versatilidad al máximo, ya que las expertas en moda han decidido que queda igual de elegante anudado al cuello, sujetando la melena o haciendo la función de crop top atado a la espalda, como han hecho Marta Lozano o Mery Turiel. Por ahora Lucía se ha decantado por la opción más clásica pero, ¿lo terminará convirtiendo en su nuevo top veraniego preferido? Todo apunta a que así podría ser.