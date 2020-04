Maquillaje en 48 tonos y modelos reales: Selena Gomez adelanta los detalles de su lanzamiento 'beauty'

Aunque parece que para el resto de los mortales el 2020 no está siendo tan entretenido como hubiéramos esperado, lo cierto es que Selena Gomez no ha parado de darnos titulares interesantes desde que comenzó el año. Si en enero la cantante anunciaba su vuelta a los escenarios tras cinco años apartada del foco mediático con el lanzamiento de su nuevo álbum, donde las letras con mensajes dirigidos a Justin Bieber están presentes en muchas de las canciones, hace unas semanas nos sorprendía con un notición: su primera línea de maquillaje, bautizada como Rare Beauty en homenaje al nombre del mencionado disco. Una novedad que no dudó en compartir son sus millones de seguidores, quienes se alegraron enormemente de su regreso por todo lo alto. "Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que vamos a lanzar Rare Beauty en tiendas Sephora en Norteamérica este verano", escribió la artista. Ahora, a unas semanas del lanzamiento, la cantante ha revelado los detalles de este esperadísimo debut.

Aprovechando una entrevista con la actriz Amy Schumer para la revista Interview, Selena ha adelantado algunos datos de la colección, que promete ser muy amplia. "Cuenta con 48 tonos de base y corrector y, por supuesto, con sombras de ojos y labiales en multitud de tonalidades, entre los que destaca el clásico rouge", ha revelado. Rare Beauty comenzará su venta de forma exclusiva en tiendas Sephora de Estados Unidos, México y Canadá, pero tranquilas que a España llegará aunque tarde un poco más, ya que su intención es "lograr la expansión global en 2021".

Este diversidad de tonos, que sigue los pasos de otras celebrities que se lanzaron al mundo del maquillaje, como Rihanna con Fenty Beauty, da una idea de la filosofía inclusiva que Selena quiere transmitir con su firma. Ella misma se ha enfrentado en muchas ocasiones a los problemas que causan los estereotipos de belleza poco reales, desde las críticas hasta los problemas de salud. "No se trata necesariamente de utilizar estas cosas [el maquillaje] para sentirte bella. La gente de mi generación tiene toda esta presión para verse de cierta manera, y quería crear una línea que quitase un poco de esa presión. Utilizo personas reales en las campañas", ha reconocido la cantante.