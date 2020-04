La camisa masculina de Sara Carbonero, el mejor truco para estar tan cómoda como con sudadera

Durante estas semanas, el vestidor sigue siendo el lugar de culto y uno de los rincones preferidos de las modelos, celebrities y prescriptoras de moda, pero con algunas modificaciones: las prendas versátiles, cómodas y funcionales han ganado el terreno a los diseños sofisticados y elegantes. Sin embargo, el hecho de apostar estos días por ropa confortable donde las piezas holgadas y suaves son nuestro aliado infalible, no significa que no podamos seguir las tendencias actuales. Jerséis, vestidos y tops de punto, vaqueros anchos... son algunas de las apuestas más repetidas por las expertas. Y si hay alguien que sigue las corrientes estilísticas al milímetro, esa es Sara Carbonero, quien en más de una ocasión ya ha demostrado ser una fiel seguidora de este tipo de prendas tan cómodas como a la última.

Si habitualmente suele compartir sus estilismos preferidos con sus más de dos millones de seguidores, ahora no iba a abandonar esta costumbre, aunque haya tenido que cambiar el escenario playero por el casero. Por ello, ha aprovechado que su agenda laboral se ha tomado un respiro, no solo para pasar más tiempo en familia, sino también para darle una vuelta inesperada a sus looks, esta vez fijando la mirada en otro objetivo: en el armario masculino. Haciendo gala de su increíble facilidad para crear lookazos con prendas básicas, la periodista nos ha dado la fórmula infalible para combinar una camisa masculina. Más concretamente un modelo denim oversized de la firma española, The Brubaker, que ha combinado con unos calcetines de lana por debajo de las rodillas. Una vez más, la presentadora ha apostado por la sencillez demostrando que las mujeres también podemos sacarle el máximo partido a la moda masculina.

El único dato que nos queda por saber es si la camisa pertenece a su armario o al de su marido, Iker Casillas, pero teniendo en cuenta el partido que le ha sacado y lo que le favorece, lo que tenemos claro es que tanto si es suya como si no, Sara volverá a apostar por ella en más de una ocasión. Y es que, además de ser una prenda de tendencia, cuenta con la ventaja de ser holgada, por lo que es igual de cómoda que un suéter o una sudadera. Los pantalones anchos de punto, las camisetas de algodón y los cárdigan oversized también son algunos de sus básicos imprescindibles para estar en casa, así que si eres una fiel seguidora del estilo de la periodista, inspírate en ella para crear lookazos... de estar en casa.