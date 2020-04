Hailey Baldwin también lo hace: probarse looks que al final no lleva

Los estilismos a pie de calle de modelos, actrices y celebrities en general han desaparecido prácticamente durante estas semanas, con la excepción de las salidas a los supermercados de algunos iconos de estilo que demuestran que las mezclas comfy son para todo el mundo. La industria de la moda está en pausa, las semanas de la moda venideras canceladas y muchas fábricas se han puesto manos a la obra para confeccionar el material textil necesario para sanitarios de todo el mundo. El anhelo por volver a la normalidad crece cada día y así lo ha expresado la estilista Maeve Reilly, con quien trabaja la modelo Hailey Baldwin desde hace años. La experta en moda ha compartido en sus redes sociales varios conjuntos nunca vistos de Hailey.

"Imágenes de pruebas de vestuario. Looks que nadie ha visto nunca. Estos son de nuestro último viaje a Tokio", explica la estilista junto a las fotografías. Y matiza que dos de ellos sí los ha llevado pero nunca fueron fotografiados por lo que no trascendieron más allá. El primero de ellos es un look de pasarela de Miu Miu que, si te gusta estar al tanto del Street Style, recordarás que ya lo lucieron, muy similar, algunas de las invitadas al último desfile de la firma italiana. Pantalones cortos de vestir (sí, esos que funcionan hasta en un conjunto de trabajo), cárdigan con detalles de pedrería y plataformas de margaritas combinadas con calcetines de punto, una mezcla que cada vez suma más adeptas. Esta apuesta no fue más allá del fitting, aunque quizá la maniquí la recupere en un futuro en alguna de sus salidas.

El otro vestuario compartido por la estilista, un total look de Mugler, encaja más con la forma de vestir de Hailey. Los vaqueros de tiro alto y el top bustier que lleva actualizan la sencilla mezcla de tejanos y camiseta básica. Los jeans, con relieve de líneas curvas favorecen al máximo la silueta de la modelo y la prenda superior destaca el pecho de la manera más sutil. Como toque final, opta por unos stilettos nude semitransparentes. La tercera opción nunca vista refleja, una vez más, el gusto de la maniquí por los diseños relajados en clave oversize con cierto aire deportivo. Al pensar en la estética athleisure, el nombre de Hailey es uno de los primeros que viene a la mente, basta con echar un vistazo a sus looks desde hace años para comprobar que, si bien se puede apreciar una evolución a la hora de vestir, las prendas de espíritu sporty (chaquetas anchas, sudaderas con capucha, chándal...) se mantienen en su armario frente al paso de los años. Incluso recurrió a las zapatillas en uno de sus looks nupciales.

Durante esta cuarentena, que Hailey Baldwin está pasando junto a su marido Justin Bieber, la modelo no ha dudado en participar en diferentes proyectos digitales. Hace unos días pudimos verla en el programa que Miley Cyrus ha lanzado en Internet, donde compartió algunos trucos de belleza. El tiempo libre lo pasa viendo series como Friends, dedicando un rato a sus mascotas o poniendo en práctica nuevas recetas, algo que prueba que en realidad Hailey no es tan diferente a otras veinteañeras.