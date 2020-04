QuarantinePillowChallenge, el divertido reto de moda que inunda las redes

De todas las cosas buenas que tiene quedarse en casa, obviando la más importante, es la cantidad de actividades deportivas que las redes sociales nos animan a hacer. De hecho, nos mantenemos ocupadas y entretenidas gracias a que existen plataformas de vídeo como Tik Tok, entrenamientos duros pero divertidos y todo tipo de retos que se vuelven virales en cuestión de horas. Ya hemos superado el #RollUpChallenge de María Fernández Rubíes y el que nos recuerda la cantidad de hobbies que habíamos olvidado que teníamos pero... ¿y si te decimos que hay uno nuevo y que, esta vez, saca la fashionista que llevas dentro sin que tengas que gastarte un solo euro? Se llama #QuarantinePillowChallenge y consiste en convertir tu almohada o cojín favorito en un vestido de fiesta ideal. ¿Cómo? Con un cinturón.

Las redes sociales no dejan de sorprendernos día a día y sus integrantes tienen las iniciativas más divertidas para hacernos la estancia en casa mucho más amena a diario. Esta vez, el resto no consiste en sudar para tener el cuerpo de Jennifer Lopez si no, más bien, el de sentirte una estrella de la alfombra roja sin usar ropa. De hecho, sus protagonista posan desnudas, con una almohada como vestido y un cinturón protagonista que sujete el diseño contra el cuerpo. Influencers de nuestro país, como Dulceida, ya lo han superado.

De todos los retos virales que hemos visto desfilar por nuestro feed este es, sin lugar a dudas, uno perfecto para todas aquellas amantes de la moda que necesiten desarrollar su creatividad. Solo necesitas una almohada que sepas que va a quedarte por encima de las rodillas, un cinturón y que el resto de los complementos quede a tu criterio. Dulceida combina su alomhada blanca con cinturón negro de hebilla dorada, bolso Lady Dior y salones de la misma firma.

¿El objetivo? Un estilismo de fiesta ganador pero muy cómodo y divertido para que puedas hacerte una editorial de moda casero. Y ya estás lista para subir tu selfie ganador bajo el hashtag que promete arrasar esta semana. ¿Y tú? ¿Ya has superado el original #QuarantinePillowChallenge de las redes sociales?