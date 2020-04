¿Quién es quién? Chiara y Fedez, los últimos en sumarse al cambio de ropa más famoso de la red

Cuando la rutina diaria es la protagonista de nuestra vida, vamos de aquí para allá y tenemos que acudir a diversos compromisos laborales, el tiempo en familia se reduce. Por ello, ahora que el ajetreo parece estar en pausa, son muchos los que están aprovechando estas semanas en casa para hacer todas aquellas cosas con sus parejas, hijos o padres que antes su agenda laboral no les permitía. Y un ejemplo de ello son Chiara Ferragni y Fedez, quienes se encuentran en su apartamento de Milán junto a su hijo Leo. Juegos familiares, películas Disney, recetas de pasta caseras, ejercicios de meditación, cuentos infantiles o tutoriales de maquillaje son algunos de los pasatiempos favoritos de la familia Ferragni para sobrellevar esta situación sacando el lado más positivo.

Pero no tendría sentido hablar de estos entretenimientos sin mencionar los retos virales que están triunfando en la red y que la pareja italiana también ha puesto en práctica. Y si hace unos días sus millones de seguidores fueron testigos del divertido #CoockieChallenge que el matrimonio, finalmente y tras varios intentos, consiguió, hoy ha sido el #SwitchItUp lo que les ha sacado una sonrisa. La influencer y el cantante han seguido los pasos de Jennifer López y Alex Rodríguez y se han sometido a un cambio de roles, donde Chiara ha comenzado el vídeo vestida con su ropa y Fedez con la suya y, tras un breve apagón de luz, reaparecen con los estilismos cambiados. Mientras que la empresaria ha terminado con un look deportivo de lo más cómodo compuesto por unas bermudas anchas y una camisa oversized, el cantante se ha enfrentado a un objetivo más complicado: ponerse el look de su mujer protagonizado por una chaqueta ajustada y una minifalda.

Loading the player...

Aunque no ha conseguido abrocharse la falda de vinilo, todos las demás prendas y complementos los ha lucido como si de la propia Chiara se tratase. Los aros dorados y la goma rosa han puesto el broche final al estilismo más femenino y sensual del italiano conocido hasta la fecha. Como era de esperar, sus millones de seguidores no han tardado en reaccionar a estas actuaciones donde la pareja ha mostrado su faceta más divertida y humorística. Y es que, este challenge no solo ha llegado a manos de los usuarios jóvenes de las plataformas sociales, sino que el matrimonio italiano también ha caído rendido ante los encantos de este reto, demostrando una vez más que la conexión que existe entre ambos es tan fuerte como parece. ¿Cuál será al siguiente que se enfrenten? ¡Seguro que consiguen sorprendernos de nuevo!