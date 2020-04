¿Se va a despedir Lucía Rivera de las pasarelas próximamente?

Con varias ediciones de la Semana de la Moda a las espaldas, portadas de revista y hasta embajadora de marcas, Lucía Rivera es una de las modelos más famosas de la industria. Un estilo de vida que, por muy sacrificado que resulta, lleva siendo su pasión desde los 15 años. Aunque es consciente de que desfilando es donde mejor se desenvuelve -al igual que delante de las cámaras-, no sabe si su futuro seguirá encaminado en la dirección de las pasarelas. Si de algo está sirviendo, en general, la estancia en casa es para reflexionar, un ejercicio del que la maniquí no se ha escapado sorprendiendo a sus seguidores con una noticia. La Kaia Gerber española está a punto de embarcarse en un proyecto muy especial. Y aunque no ha confirmado nada, ha dejado caer también que podría seguir los pasos de María Pedraza o Ester Expósito.

La decisión podría deberse a que, de un tiempo a esta parte, ha reflexionado mucho sobre su carrera, lo que ha comentado con sus fans con sus últimas publicaciones en formato story. "Ya sabéis que mi trabajo es mi pasión y me considero muy afortunada. Estos últimos años he estado bastante triste porque no me sentía muy a gusto. Sentí que no estaba siendo reconocida por mi pasión y mi trabajo, recibí desde que empecé en esto comentarios bastante duros que me hicieron dudar mucho del potencial que tengo y me desmotivaron, me hicieron perder poco a poco la inspiración y la autoestima", admitió Lucía confirmando las peores sospechas de sus seguidores más fieles, quienes corren a defenderla cuando aparecen los haters. Con todo, es capaz de sacarle el lado positivo, ya que han sido las personas que ha conocido en ese periodo las que le animaron. Algo que en sus palabras, le ha hecho "adorar mucho más la moda".

Y es que para ella, la industria no es solo el momento puntual del desfile, sino mucho más. "La moda para mí es una forma de ver la vida. Mirar todo con cariño. Ver belleza en cosas que para otros pueden ser raras o insignificantes. Yo especialmente, que vengo de padres modelos, aprendí formas muy diferentes de vivir que me hicieron ser quien soy, y todo eso me lo llevo a la forma de vestirme, de posar y de actuar", una frase con la que Lucía dejaba caer que forma parte de sus trabajos de maniquí meterse en el papel. Esa habilidad podría animarle a cambiar de aires en un futuro, lo que confirmó en la misma imagen. "Posar es una forma de actuar, algo que no descarto cuando sienta que haya dado el 100% en esto. Porque son muy paralelas y las imágenes del cine, me hacen llegar a una u otra parte de mí. Hay muchísimas películas que me inspiran a la hora de vestirme", comentó.

Las cámaras de cine o televisión se encuentran todavía lejos de sus planes, por lo que comenta. Aunque eso no significa que no esté desarrollando nuevos proyectos con los que dar rienda suelta a su amor por la moda. "Quiero que entendáis mucho más y en profundidad mi trabajo, sobre todo quién y qué me inspira. Daros a conocer gente interesante no solo por fuera, sino por dentro. El lunes empezaré a hacer directos con personas que me inspiran. Forman parte de mi gremio y mi trabajo, creo que esto puede acercaros mucho más a mi mundo y que entendáis mucho mejor mi visión de las cosas", reveló Lucía. Un espacio en el que, por supuesto, sus fans están invitados a interactuar mediante los comentarios. No solo directos serán los nuevos encuentros de la modelo en su etapa como 'presentadora', también sacará su vena periodística haciendo entrevistas y colgando las respuestas para que sus seguidores puedan conocer de cerca sus referencias. Un proyecto que no tiene fecha de estreno -la revelará muy pronto-, pero con el que ha recuperado la ilusión.