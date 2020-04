Solo en FASHION abril: Carmen Santacruz, la modelo que llevará Huelva por todo el mundo

Sus ojos y sus labios destacan en un bellísimo rostro, pero es su energía positiva lo que realmente resulta arrollador en esta onubense de 23 años que se prepara para conquistar los sets de fotografía de todo el mundo, comenzando por Nueva York, donde planea mudarse en unos meses. Sin embargo, antes de hacerlo, Carmen Santacruz tiene otro proyecto que le ilusiona tanto o más: lanzar su propia firma de vestidos de invitada, Satela. "Hacía tiempo que no sentía tanta pasión por algo. Me encanta la moda y, ahora, es mi turno, voy a poder expresarme a través de ella, como a mí me gusta", nos cuenta en una entrevista que solo encontrarás en FASHION abril, donde también protagoniza un precioso reportaje editorial inspirado en su tierra. Consigue ya la revista, con Alessandra de Osma en portada, por solo 1,90 euros y descubre cómo es la vida de una de las modelos españolas con más proyección.

Carmen Santacruz afirma que de no haberse sido modelo, se hubiera dedicada al mundo empresarial, pero también reconoce que ha llegado a este interés a raíz de preparar su propia firma. "Es lo bonito de la moda, que te va abriendo otros caminos y vas conociendo mundo", nos cuenta en FASHION abril esta chica que, además de trabajar como modelo, estudia Comunicación a distancia y saca tiempo a diario para su otra pasión: las redes sociales. En su perfil comparte con sus miles de seguidores sus trabajos, viajes, bailes, recetas de cocina... En definitiva, su día a día, del que nos habla en profundidad en la entrevista que acompaña un reportaje en el que luce las tendencias de invitada inspiradas en su Andalucía natal, desde el estampado de lunares hasta el traje de luces.

