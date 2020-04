Mientras otros hacen retos o deporte, Miley Cyrus se corta el pelo a sí misma

Miley Cyrus es una de esas chicas que, por décadas que llevemos siguiéndola, nunca dejará de sorprender. Y es que, aunque muchos de sus followers le acompañan desde que se convirtió en Hannah Montana con apenas catorce años, la realidad es que la cantante les sigue dejando con la boca abierta cada vez que realiza un cambio de estilismo, pisa una alfombra roja, estrena nueva pareja, lanza un single... o se corta o tiñe el cabello. Y esto último es precisamente lo que le ha llevado a ser noticia otra vez: un nuevo corte de pelo mullet de lo más transgresor. Mientras unos experimentan sus dotes culinarios, hacen retos, practican deporte o ven series y películas, Miley ha marcado de nuevo la diferencia cortándose el pelo ella misma y estrenando un look que bien podría asemejarse al que lució su padre, Billy Ray Cyrus, en la década de los ochenta.

Sin embargo, no ha sido su progenitor su principal fuente de inspiración, sino que, según ha publicado en sus perfiles sociales ha sido la estética grunge de Joe Exotic, un famoso criador de animales salvajes en un zoológico de Oklahoma, la que ha cautivado a Miley. Pues bien, este corte, que lejos de pasar desapercibido y para no perder la costumbre ha sido uno de los más arriesgados que la artista ha experimentado hasta la fecha -sin quitar mérito al que lució en su videoclip de Wrecking Ball-, ha devuelto a la cantante el aire innovador, fresco y original que tanto le caracteriza.

No es la primera vez que la estadounidense apuesta por este corte ochentero, pero nunca había sido de una forma tan marcada como la de ahora, con la parte trasera de la melena a ras de hombros y acortándose a medida que se acerca a la cara, donde cae un flequillo desigual. Un corte de pelo que no necesita mucho más que unas tijeras para conseguir la forma deseada, una navaja para dar definición, unas planchas para lograr volumen y aspecto desenfadado y algo de valentía para llevarse a cabo, por lo que quizá ahora sea el mejor momento para descubrir si somos del team mullet o no y atrevernos con un estilo de lo más moderno y marcado.