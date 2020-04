Solo en FASHION abril: Lucía Bárcena y el viaje a Bali que le cambió la vida

Sus looks llenos de color y energía, su manera natural de posar ante la cámara y su eterna sonrisa la han convertido en una de las chicas más admiradas del momento. Pero, antes de convertirse en influencer, la profesión gracias a la que puede unir sus tres pasiones (moda, fotografía y viajes), Lucía Bárcena ya se había lanzado a la industria con su propia firma de bikinis. Fue en Indonesia donde encontró el modo de crear esta empresa que ha ido creciendo de forma paralela a su número de seguidores. "Un viaje a Bali hizo que mi vida diese un giro completo", nos cuenta en FASHION abril, donde protagoniza el reportaje más exótico de la primavera. Consigue ya el nuevo número, ya a la venta por 1,90 euros con Alessandra de Osma en portada y todas las nuevas tendencias en el interior.

Aunque Lucía reconoce que "desde pequeña tenía pasión por la moda y me volvía loca viajar y la fotografía", estudió derecho en la universidad. Pero hace 6 años, un viaje Bali cambió su vida. "Allí encontré una fábrica donde empezar mi primera colección de baño. Así nació Petra, y muy de la mano vino el paso a influencer. Durante la época en la que viví en Bali, decidí publicar fotos de mis looks, recomendaciones de playas, restaurantes... y sentí que eso era lo que realmente me hacía feliz", explica a FASHION en una entrevista en la que también habla de su estilo, su trabajo como diseñadora y en las redes, o sus trucos para que estas últimas no dominen su día a día. "He aprendido a respetar mi tiempo de desconexión conmigo misma y con los demás", afirma.

