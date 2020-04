El 'top' con escote en la espalda que podrás llevar de festival, en una cita especial...

El escote en la espalda suele ser uno de los detalles más repetidos en la alfombra roja por las actrices, modelos o cantantes que buscan diseños de alto impacto que les permitan, a la vez, colarse en las listas de las mejor vestidas. Fuera del universo celebrity, con la llegada del buen tiempo estas aberturas multiplican su presencia en escaparates y, sí, también en el escaparate digital que es Instagram. La gran ventaja de esta tendencia, que vuelve cada año con el inicio de la primavera, es que permite dar un nuevo aire a los looks de siempre sin renunciar a los básicos, así como conseguir que un conjunto de invitada sencillo resulte innovador. Y es que, la mayoría de modelos son de lo más sencillos, sin detalles ni adornos extra, más allá del escote en la espalda que convierte a estas prendas en diseños más especiales.

La firma francesa de la influencer Anne Laure Mais (más conocida como Adenorah), Musier, juega con la sencillez del effortless parisino y la sensualidad elegante de muchos de sus diseños. Para esta primavera verano, entre sus últimas novedades, no podían faltar los tops con abertura en la espalda. La marca apuesta por un modelo rojo de manga corta con una abertura posterior rematada con un lazo que se anuda en la parte media de la espalda. De corte cropped, no presenta ningún adorno en la parte frontal, de manga corta y cuello perkins. La buena acogida de estas propuestas se repite también en otras marcas muy populares de Instagram, como la australiana Verge Girl, especializados en ropa de verano muy ligada a las tendencias. La española Lucía Bárcena ha sido una de las muchas prescriptoras que se ha rendido a la tendencia, en su caso con un body de manga larga y cuello vuelto que por delante parecería un jersey básico más, pero por detrás presenta un amplio escote que desciende casi hasta la cadera, anudado con un lazo para evitar que la prenda se abra.

Una de las grandes ventajas de estos modelos es que forman parte de esa lista de tendencias que sientan bien a todo el mundo, se adapta a todo tipo de cuerpo. Incluso las chicas con pecho abundante que no quieren lucir sujetador con este tipo de creaciones, pueden apostar por la tendencia, si no por prendas con una abertura muy amplia, sí por alternativas que desvelan parte de la espalda. Si no quieres sumarte al braless, puedes llevar este tipo de tops con sujetadores específicos para esta aberturas, con tirantes que se cruzan en la parte baja de la espalda o apostando por copas con adhesivo que se pegan a la piel y carecen de tirantes.

La ausencia de adornos superfluos permiten que estas propuestas sean tan fáciles de combinar. Pero si buscas alguna alternativa alejada de la sencillez, elige un modelo de tiras. Una versión de las favorecedoras propuestas ab flash con la que además no tendrás que preocuparte por si se te abre el top, ya que cuentan con varias tiras horizontales que refuerzan la sujeción. Como decíamos, no tienes que complicarte demasiado a la hora de lucir la tendencia, basta con combinarla con tus vaqueros de siempre para conseguir un look diferente. En el Street Style, algunas expertas amantes de las mezclas atípicas, como Leonie Hanne, han sorprendido con opciones menos convencionales, como la americana rosa brillante con escote circular que llevó en la pasada semana de la moda de París.

Oscar de la Renta, Brandon Maxwell o Saint Laurent son algunas de las firmas que juegan con la sensualidad de estas aberturas, especialmente en vestidos. Entre las marcas asequibles, Zara ha lanzado varios diseños la última semana donde se destacan las aberturas en la espalda en camisas, tops de tendencia o vestidos, confirmando que esta tendencia ha venido para quedarse más allá de la primavera.