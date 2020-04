La propuesta más cómoda de Zara: el traje satinado que llevarás hasta final de verano

Existen ciertos códigos no escritos en la moda que nos sirven como guía de acierto seguro a la hora de elegir un estilismo de diario. Uno de ellos es el poder del traje de dos piezas para resolver, tanto con deportivas como con zapatos de tacón cómodo, los mejores looks para ir al trabajo. Las versiones de este conjunto de fondo de armario infalible son infinitas, desde su faceta más noventera al combinarse con crop tops, hasta su interpretación en clave masculina cuando se empareja con corbata, el accesorio estrella de la moda genderless. Pero ahora, la fórmula de la clásica americana más pantalón tiene un nuevo competidor que, de acuerdo con las propuestas que dicta Zara, deja a un lado la blazer para rendirse a la estética del #HomeStyle. Hablamos del conjunto de blusa y pantalón satinados, el nuevo favorito de las amantes del traje.

¿Tienes a mano ese pijama de dos piezas de satén en el que prácticamente vives durante la época de entretiempo? Pues no te deshagas de él porque, según marcan los armarios de las expertas y las directrices de la firma gallega, el conjunto de dos piezas 'pijamero' es el nuevo traje. ¡Y todo son ventajas! Además de que las prendas fluídas de acabado satinado son de las opciones más cómodas y prácticas por su tejido ligero y su caída favorecedora, algo que aprendimos del slip dress o de la slip skirt, se imponen como auténticos imprescindibles a la hora de obtener un look sofisticado.

Sin recurrir a combinaciones complicadas y sin necesidad de excesivos accesorios, el set de blusa y pantalón de satén tiene la capacidad para elevar tu estilismo y convertir un look que no ha supuesto ningún esfuerzo en el más elegante. ¿El beneficio extra? No existe una única manera de lucirlo, sino que se adapta al estilo de cada una. Para una propuesta minimalista opta por un conjunto monocolor de un tono neutro como el blanco, si prefieres añadir un toque diferente apuesta por un atuendo bicolor en el que una de las dos partes sea de una tonalidad versátil o, si eres de las que no le teme al riesgo, apúntate a llevar los botones de la blusa abiertos para conseguir el perfecto look sexy -¡y cómodo!-.

Este particular dúo también cuenta con su versión más original e informal, como las que la firma insigne de Inditex imagina para esta primavera. Conjuntos de blusas de manga larga y pantalones de pernera ancha y tiro alto encuentran en los estampados más llamativos sus mejores aliados. Desde total looks con prints abstractos en crudo y verde hasta flores de inspiración hawaiana o estampados setenteros en colores cálidos, la marca gallega apuesta por el tándem más cómodo como el nuevo uniforme de lunes a domingo.