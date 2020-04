Anya Taylor-Joy, la nueva promesa de la Generación Z que arrasa en el cine

Anya Taylor-Joy nació en Miami pero su piel nívea y el rubio frío de su melena desconciertan a cualquiera que piense en la imagen tópica de mujeres bronceadas y tonificadas que muchas series de televisión se han encargado de plasmar en las playas de Miami. En realidad, aunque ese es su lugar de nacimiento, la intérprete solo vivió en esa ciudad unos meses, después se mudó a Argentina (su padre es argentino-escocés), donde residió hasta los 6 años, edad con la que llegó a Londres. Ahora, 17 años después, Anya Taylor ya ha conseguido protagonizar su propia serie en Netflix, The Queen's Gambit, actualmente en fase de preproducción, convertida en una de las promesas de la industria gracias a su papel en Emma, la nueva adaptación del libro homónimo de Jane Austen. En España la cinta todavía no se ha estrenado y con la cuarentena de por medio quizá la fecha -pensada para abril- varíe, pero durante la promoción del film en Estados Unidos y Reino Unido, Anya demostró, a través de sus estilismos, que no solo domina la interpretación, también la moda. Y es que, antes de descubrir que la actuación es su pasión, trabajó un tiempo como modelo, tras ser descubierta mientras paseaba a su perro cerca de Harrods por la agente Sarah Doukas, la misma que descubrió a Kate Moss y lanzó la carrera de Cara Delevingne.

El responsable detrás de los looks de la intérprete es Law Roach, estilista de iconos de las generaciones más jóvenes como Zendaya, Demi Lovato, Ariana Grande o Jameela Jamil. La mayoría de sus clientas guardan un rasgo en común y es que, sobre la alfombra roja se alejan de las opciones más frecuentes y disfrutan con las alternatvias más arriesgadas, no aptas para chicas suscritas a la discreción de los diseños minimalistas ni para amantes de la sobriedad. Los adjetivos femenino o romántico son los que más se repiten a la hora de describir los conjuntos de Anya, sin embargo estas palabras no son suficientes para definir su estilo, difícil de encajar en una categoría.

Durante la promoción de Emma, la actriz demostró su gusto por la moda más allá de las efímeras tendencias con un look que ya forma parte de los más icónicos de su armario. Su estilista Law Roach cedió de su propio archivo, tal y como explicó él mismo en redes, un vestido vintage de novia del diseñador de moda y vestuario Bob Mackie. Una propuesta de escote cuadrado cuajada de pedrería que se completó con una gargantilla ancha rematada con perlas que caían sobre la clavícula. Muy diferente fue el vestuario que llevó en Nueva York el pasado febrero, cuando fue fotografiada con un llamativo vestido globo en negro con detalles de estampado animal, junto a unas medias y zapatos del mismo print. Una apuesta por la moda británica de la firma londinense Halpern. En sus últimas elecciones también se han colado marcas como Loewe (quien firma el vestido estructurado que llevó durante una proyección especial del film en Nueva York), Bora Aksu, Vivienne Hu o Miu Miu, construyendo un vestidor equilibrado integrado por marcas referentes y otros sellos más desconocidos para el público general.

Con solo 23 años (cumplirá 24 el próximo 16 de abril) y con más de siete películas en el horizonte, Anya Taylor-Joy es, tal y como recogía el NY Post en un artículo del pasado febrero "la estrella emergente de 2020". A sus espaldas cuenta ya con varios reconocimientos importantes, como la nominación al Bafta en 2017 en la categoría de Rising Star (algo así como nuestro "Actriz Revelación"). Desconocida todavía para el gran público, ha participado en algunas de las películas y series más aclamadas de los últimos años, como Peaky Blinders o la premiadísima película de terror The Witch, y promete seguir dando mucho que hablar con sus próximos estrenos. Entre ellos, además de Emma, está Los nuevos mutantes, donde comparte pantalla con la actriz de Juego de Tronos, Maisie Williams.

Más allá del cine, los contratos publicitarios no han tardado en llamar a la puerta de Anya. Hace menos de un año, la firma Viktor & Rolf eligió, de manera muy inteligente, a la actriz como nueva imagen de su perfume Flowerbomb Midnight. Además, en las pasadas semanas de la moda, varias firmas contaron con la protagonista de Emma en su front row, convirtiéndose en una de las invitadas más fotografiadas del desfile de Miu Miu, donde se sentó junto a la todopoderosa Anna Wintour. La audacia a la hora de escoger looks atípicos y extravagantes que, lucidos por Anya, resultan tan elegantes como el traje sastre más depurado, es solo uno de los motivos por los que merece seguir la pista de la actriz, reconocida como estrella emergente pero también como potencial icono de estilo.