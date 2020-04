Justin Timberlake explica (por fin) el motivo de su desliz estilístico con Britney Spears en 2001

Un gran dicho en la moda afirma que todo vuelve, ya que las tendencias que hace décadas eran las últimas novedades se readaptan a los tiempos actuales sobre la pasarela. El último ejemplo de esto lo estamos viviendo ahora mismo con la estética de los 90 y principios de los 2000. La que ha sido considerada una de las etapas menos favorecedoras, es el nuevo objeto de deseo para los diseñadores más conocidos del mundo. Las gargantillas, los crop top de estilo pañuelo o los pantalones acampanados son algunas prendas que confirman que nos encontramos en su segunda edad dorada. Pero, ¿significa eso que todos los looks de esa época vuelven a ser un acierto? Según Justin Timberlake sí, hasta la mezcla más polémica de su álbum de recuerdos... Y es que el artista ha querido recordar, casi 20 años más tarde, el que fue uno de sus estilismos más comentados (y no precisamente por entrar en la categoría de mejor vestidos).

Sí, nos referimos a aquel look vaquero, de la cabeza a los pies, que llevó en 2001 a los American Music Awards y que puedes ver sobre estas líneas. Analizando parte por parte la combinación de americana denim con pantalón a juego y un sombrero del mismo tejido, ya resultaba una mezcla poco típica. Pero el hecho de que Britney Spears, su pareja en aquel momento, llevara un vestido largo también en el material hizo que su posado sobre la alfombra roja se convirtiera en una de las imágenes de la década. Lo que el ex cantante de NSYNC ha afirmado en una entrevista a The Daily Popcast es que, por mucho que en su día aquella elección fue criticada, podría volver a llevarla (y con estilo) hoy mismo.

"Podrías molar llevando eso hoy", llegó a decir defendiendo la llamativa combinación. Pero por mucho que se imagine los estilismos de hace 20 años en un evento actual, confesó que tuvo mucho que ver su situación emocional esa noche. Al final, los sentimientos por la intérprete de Oops!... I did it again tuvieron su parte de culpa en la elección del look. Como el propio Justin reconoció "haces un montón de cosas cuando eres joven y estás enamorado". Una frase que podrían aplicarse también David y Victoria Beckham, que se convirtieron en otra de las parejas más imitadas en aquella década por sus looks.

Lo cierto es que, conjunto vaquero aparte, Justin y Britney no solo revolucionaron el panorama musical, también fueron dos iconos de estilo para toda una generación. Los dos cantantes seguían la estela de las tendencias de la época tal y como nos revelan algunas de las imágenes de su historia de amor. Vestidos lenceros, abrigos con pelo, cazadoras de cuero... Al final, cuando creaban las mezclas por separado conseguían impresionar mucho más a sus fans que aquella ocasión de gala en la que se la jugaron con el doble denim.