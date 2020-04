Estos dos básicos que ya tienes consiguen un lookazo cómodo y de tendencia para estar en casa

Buscar la fórmula perfecta para estar en casa, de manera cómoda y práctica pero con estilo, no es tarea fácil. En estas semanas en las que compaginamos el teletrabajo con las videollamadas y reuniones online en el mismo espacio, la misión principal es encontrar esas prendas que ya teníamos fichadas para crear looks de oficina que no pierdan el factor de funcionalidad. Una de las tendencias que más fuerte ha pisado para la temporada de entretiempo tiene la solución. Se trata de la combinación formada por un top y un cárdigan de punto, un tándem que reúne confort y estilazo a partes iguales. ¿Lo mejor de esta propuesta? Está compuesta por prendas básicas que seguramente ya tengas en el armario.

Despídete de las camisetas básicas blancas y apuesta por estas dos piezas que, además de su versatilidad le darán un toque de tendencia a tu conjunto. Generalmente formado por un top de tirantes espagueti en clave cropped, y un cárdigan -la prenda de culto por excelencia de este invierno gracias a su imposición como el nuevo top-, este dúo admite diferentes versiones. Si no tienes un conjunto de ambas prendas coordinadas en el mismo color, haz como las chicas que mejor interpretan el estilo parisino, como Jeanne Damas, y combina tu crop top de punto más neutro con un cárdigan de estilo romántico con bordados.

Uno de los mayores beneficios extra de esta cómoda pareja es su capacidad para adaptarse tanto a un look informal como a uno de carácter más arreglado. Sigue la estética del athleisure, la tendencia que ha conquistado a las modelos y pone el foco en las prendas deportivas para los estilismos de diario, y empareja tu set con un pantalón tipo jogger, tu mejor aliado de fondo de armario para tus propuestas más cómodas. Si, por el contrario, prefieres elevar tu conjunto no dudes en combinarlo con tus vaqueros pitillos o de corte recto. ¿El requisito? Que sean de talle alto.

Una de las precursoras por excelencia de esta tendencia fue la actriz Katie Holmes, que encontró su versión más sexy en un inspirador combo de cárdigan más bralette. Y es que, las que quieran presumir de estilazo con prendas que usan día y noche para estar por casa encontrarán su mejor aliado en sujetadores de punto -o también lenceros, pero del mismo color que el cárdigan- que se dejan ver entre los botones ligeramente desabrochados.