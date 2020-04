Aprovecha el tiempo en casa para ordenar tus zapatos con estos 8 consejos

Que no tengamos la inmesa colección de zapatos de Kylie Jenner o la de Sarah Jessica Parker, no significa que no tengamos todo el derecho del mundo a presumir de zapatero. De hecho, a juzgar por lo mucho que irá creciendo tu wishlist de zapatos de esta temporada, créenos, necesitas tenerlos a la vista y plenamente organizados. Una vez hayas tomado nota de una serie de consejos, tu zapatero no tendrá nada que envidiarle al de cualquier superestrella, aún teniendo un espacio mucho más reducido. Toma nota de los trucos infalibles para organizar tus zapatos de temporada de forma ordenada y bonita si tienes poco espacio, y aprovecha tu tiempo en casa para ponerlos en práctica.

1. Invierte en baldas

Cuando tienes pocos metros cuadrados en casa, lo que menos necesitas es reducir tu espacio personal, por lo que apostar por baldas que puedas disponer en posición vertical es un auténtico acierto. Si bien un mueble nuevo va a quitarte unos cuantos metros, las baldas o estanterías ancladas a la pared optimizarán el espacio y, además, te permitirán colocar tus zapatos a modo de exposición como elemento decorativo.

También las barras de metal son perfectas en este sentido. Si las fijas en un lado de la pared que no moleste, podrás colgar toda tu colección de zapatos de tacón y ahorrarte mucho espacio en el resto de baldas. Este tipo de sistema es apto para colgar detrás de una puerta por lo que estarás aprovechando espacio por partida doble.

2. Almacénalos en cajas

Cuando te compres los nuevos zapatos con tacón 'coma' o los últimos mocasines de estilo masculino, no tires sus cajas. De hecho, déjalos almacenados en ella para tener tu espacio organizado y, a la vez, poder identificarlos rápidamente. Tal y como nos propuso Alicia Iglesias (la Marie Kondo española), "otra opción para pisos pequeños es guardarlos en cajas que se abren con una tapa frontal en lugar de una superior". Como toque especial, fotografía cada par, imprime la foto y pégala en la parte frontal de la caja. No solo quedará superbonito, sino que además sabras cuál es cuál más fácilmente. Otra opción es comprar cajas de metacrilato que, como las que usas para organizar tu maquillaje, dejen ver lo que contienen.

3. Aprovecha los espacios 'muertos'

Muchas veces, hay esquinas detrás de la puerta que perfectamente podrían considerarse metros útiles para este tipo de cosas. Haz las medidas oportunas y averigua qué tamaño de estantería cuadra a la perfección. Al final, estarás aprovechando un espacio muerto de la mejor manera posible. "Si tenemos espacio lo ideal sería tener una estantería estrecha para tener todos los zapatos a la vista, si no un zapatero que se pueda colocar en los pasillos, que suele ser un espacio bastante muerto", nos explicaba la experta en organización Alicia Iglesias.

4. Elige percheros con hueco para zapatos

Últimamente, los burros se han convertido en un elemento decorativo de lo más recurrente si te gusta presumir de prendas de nueva temporada. Por eso, si estabas pensando en adquirir uno, asegúrate de que incluya unas dos baldas en la parte inferior de forma que también puedas colocar tus zapatos ahí abajo.

5. Sepáralos por temporadas

No tienes que tener toda tu colección de zapatos en un mismo espacio. Separa los de temporada de los que no vayas a usar estos meses. Del mismo modo, identifica los pares que usas a diario (zapatillas de deporte para ir al gimnasio, alpargatas de estar por casa, los que llevas para ir a trabajar) y sepáralos en un lugar que tengas más a mano pero que no estorbe.

6. Cuélgalos en el armario

Sí, sí, como lo lees. Si tú tienes espacio suficiente en la balda donde cuelgas las perchas, puedes hacerlo. Cómprate un organizador que se pueda colgar y que tenga huecos grandes para tener parte de tu colección colgada al lado de la ropa. Eso sí, querrás mantener a raya los olores con ambientadores especiales.

7. Déjalos en el recibidor

Si a la entrada tienes el típico recibidor donde dejas las llaves pero no sabes ni lo que almacenas en el resto de los cajones, despéjalo todo y guarda ahí los zapatos que más usas. De esta forma, estarás optimizando un espacio al que antes no dabas importancia y harás hueco para tus nuevas adquisiciones de temporada.

8. Ojo al espacio debajo de la cama

Tengas un canapé debajo de la cama o no, ese espacio es igual de útil. Si tienes todos tus zapatos almacenados en cajas, podrás introducirlos ahí y, aunque en este último caso no puedas presumir de colección, te podemos asegurar que te ahorrarás mucho espacio.