¿Tú también duermes con calcetines? Este ingenioso invento es para ti

Si eres una personas friolera seguro que las duchas calientes son mágicas para ti, y aunque los expertos recomienden practicar deporte, dormir las horas recomendables y seguir una alimentación saludable, la realidad es la genética o una mala circulación no te lo ponen fácil. Pues bien, no estás sola porque han pensado una prenda para ti: los calcetines con calefacción.

No es una inocentada, los vende la marca Primorose en su página web y cuestan 24,99 euros -aunque en Amazon también podrás encontrar algún que otro modelo-. No tienen cables colgando e incorporan una tira reflectante para ofrecer visibilidad. Vaya, que si eres de las que no sale a correr a primera hora de la mañana tal vez deberías plantearte utilizarlos. Las baterías que incorporan estos modelos en su interior duran, en el mejor de los casos, hasta cinco horas.

Otras ideas para mantener los pies calientes en invierno

Si lo de utilizar unos calcetines con calefacción no te convence demasiado también puedes seguir unos sencillos trucos para lograr que tus pies (y tu cuerpo) estén más calientes. Comienza por reducir el consumo de café. Varios estudios han concluido que la cafeína, lejos de ayudar a que tu cuerpo entre en calor, lo enfría. Esta sustancia, en exceso, contrae los vasos sanguíneos, provocando que la sangre no circule de manera adecuada.

Una publicación compartida de Harley Viera-Newton (@harleyvnewton) el Oct 3, 2017 at 1:07 PDT

Otra opción es que aproveches para condimentar tus alimentos con especias. Algunas tienen la propiedad de aumentar, ligeramente, la temperatura corporal, por lo que, introduciéndolas en tu dieta, lograrás sobrellevar un poco mejor el frío. Entre las que mejor funcionan: la canela, la cúrcuma, el ajo o la pimienta.