3 citas, 3 looks: Sara Carbonero nos da las claves para llevar las medias en invierno

Ya sea en versión maxi blazer, con un largo midi o de fiesta, la duda siempre aparece cuando se trata de lucir las piernas en invierno. ¿Medias sí o no? Aunque a lo largo del otoño hemos visto a muchas influyentes llevar sus vestidos sin medias, Sara Carbonero lo tiene claro. Nunca diseños de cristal y siempre modelos en negro, pero con detalles que marquen la diferencia. Topos, brillos, estrellas e incluso bicolores, la presentadora ha adelantado sus propuestas como embajadora de Calzedonia convenciendo a sus seguidoras de que esta prenda puede hacer magia con básicos o en los looks más festivos.

Estilismos urbanos

Si algo tienen las gorras de maquinista es que son capaces de transformar un look en apariencia sencilla en otro lleno de sofisticación. Eso es precisamente lo que ha conseguido Sara con este diseño de Slow Love. Lo ha combinado con un trench de color beige de Zara y, debajo, con una mini falda de cuero y una camiseta de terciopelo de Intimissimi. Un estilismo que no quedaría igual con unas medias sencillas. Si se llevan las sandalias y los botines con calcetín, ¿por qué no recurrir a unas medias que los simulan? Son mucho más cómodas y el efecto es el mismo.

Inspiración Fin de Año

Si aún no tienes tu look para Nochevieja puedes inspirarte en esta otra propuesta de Sara. En esta ocasión la periodista ha apostado por unas medias de fantasía adornadas con estrellas. Lo ha combinado con un traje de chaqueta kira-kira, en versión mini falda, de una de sus firmas favoritas, Sandro. La americana está disponible por 365 euros y la falda por 195 euros. Para completar el estilismo, unos botines de Úrsula Mascaró.

Looks polivalentes

Tal y como te contamos, unos de los trucos para estilizar tu silueta si decides llevar un abrigo extra largo, como el que luce Sara de la firma Max Mara, es recurrir a prendas cortas para combinarlo. Si además cubres tus piernas con unas medias de tono oscuro, mucho mejor. Su apuesta es un tercer diseño de Calzedonia en rejilla salpicado de lunares, con vestido de punto de la firma Iro y botines de Roger Vivier. Un estilismo casual, apto para cualquier ocasión y perfecto para salir de casa y no tener que cambiarte si surge una cita nocturna.