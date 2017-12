¿Quién firma los looks de fiesta que las influyentes españolas no paran de llevar?

Su nombre lleva etiquetándose desde hace tiempo sobre los estilismos de fiesta más espectaculares, y puede que el secreto de su éxito entre las millennials se deba precisamente a esto: a combinar una línea de diseños de impacto y a medida, con una estrategia de redes sociales muy clara. Estamos hablando de José María García, el creador detrás de la firma Ze García, que ha conseguido meterse en el bolsillo a instagramers como Laura Escanes, Dulceida, Alex Rivière o Jessica Goicoechea, así como acercar el concepto de atelier – quizá relacionado con un poder adquisitivo y un público mayor – a aquellas que aún no han alcanzado la treintena.

Los diseños de Ze García se definen como prêt-à-couture y se producen en series muy reducidas. Sus prendas destacan por ser muy vistosas – los escotes pronunciados, tanto delanteros como en la espalda, son sello de la casa – y están dirigidas a una mujer sofisticada y seguidora de las tendencias a la que le gusta mostrar su perfil más sensual.

Dulceida con body de Ze García y falda de su propia marca

Tras vestirse de novia con Ze García, Dulceida ha seguido confiando en la firma para otros eventos importantes en su carrera, como la grabación del anuncio de su primer perfume. Sin embargo, no solo de vestidos de gala vive esta marca, sino que tanto ella como Belén Hostalet no dudan en elegir algunas prendas más lenceras como el body para incluirlas en sus looks de Navidad.

De esta forma, las posibilidades de que la búsqueda del look de fiesta perfecto acabe de forma positiva aumentan gracias a marcas como esta (y otras firmas españolas de invitada que quizá no conozcas). Aunque la visita al atelier de Ze García requiere cita previa, lo cierto es que a través de su tienda online ya se pueden adquirir algunos de los modelos que han vestido estas influyentes.

Marta Riumbau, de Ze García, grabando para Hola4you en los Goya 2017

Desde el vestido Rubí que Laura Escanes llevó a la boda de Marcos de Quinto y Angélica de la Riva (520 €), hasta un look muy similar al que lució Marta Riumbau en la última edición de los premios Goya (vestido Isabella, 350 €), su catálogo está lleno de prendas con una carga estética tan potente que invitan a llevarlas cuando el objetivo es deslumbrar.

Ellas ya le han dado el visto bueno y se han convertido en las mejores embajadoras de la marca, demostrando su admiración por este diseñador cada vez que tienen oportunidad. Su visión actualizada de la costura, los precios adaptados a su público y su atención personalizada - de vital importancia para la generación millennial -, son los tres pilares en los que se sustenta el éxito de Ze García. Prendas destinadas a recibir miles de likes, o que incita a que se multiplique de forma inevitable la pregunta que confirma que has acertado: ¿Dónde te lo has comprado?