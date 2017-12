Kendall Jenner, Khloé Kardashian y la foto de los 2 millones de 'likes'

Durante los últimos meses, el ‘klan’ Kardashian-Jenner se han mantenido discretas intentando que el misterio acerca de los embarazos de Khloé Kardashian y Kylie Jenner (este último aún sin confirmar) no fuera desvelado por fuentes ajenas a la familia. Sin embargo, aunque todo parecía indicar que el calendario de adviento familiar publicado en Instagram acabaría descubriendo toda la verdad, lo cierto es que el pasado día 20 de diciembre Khloé tomó la iniciativa dando la buena noticia justo antes de Navidad. Como este episodio de discreción no podía durar demasiado, las Kardashian-Jenner han vuelto a celebrar la Navidad por todo lo alto con una fiesta que hemos podido ver a través de las redes sociales y a la que tampoco ha faltado Kendall Jenner.

Aunque aún sigue sin haber rastro de Kylie, en esta fiesta hemos podido ver el primer look de Khloé embarazada. No apto para tímidas, la menor de las hermanas Kardashian ha elegido un modelo 'naked' plateado y cubierto de flecos, firmado por el diseñador kuwaití Yousef Aljasmi. Este diseño, además de ser perfecto para dar rienda suelta a la app KiraKira, ha vuelto locos a sus seguidores al vestir la imagen más esperada: la de ver a Khloé cumpliendo su sueño más anhelado, feliz con su tripa de embarazada. En el momento de escribir este artículo, esta publicación alcanza ya los 2'3 millones de likes en su perfil de Instagram.

Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el Dic 25, 2017 at 1:14 PST

Por su parte, Kendall Jenner, la única de las hermanas que parece no plantearse la maternidad a corto plazo, también hizo acto de presencia en la fiesta familiar con un look que confirma que la ausencia de escote es el nuevo escote. La top eligió un jersey de manga larga y cuello vuelto cubierto de detalles brillantes, que combinó con un pantalón blanco de Azzi & Osta Primavera 2018 rematado con una enorme flor en la cintura. Como calzado, unas sandalias totalmente transparentes que completaban un look níveo, cool y muy navideño al estilo de esta supermodelo millennial.

Look de Azzi&Osta Primavera 2018

Gracias a su maestría en el uso de las redes sociales, Kendall Jenner cierra un 2017 cargado de éxitos que incluyen haberse convertido en la modelo mejor pagada del año, o haber conseguido la imagen con más likes en Instagram publicada por una modelo. De blanco y con destellos, las hermanas despiden el año en el que el reality familiar cumple una década sumándose a las tendencias que más brillan, y eligen el color con más luz como símbolo de un nuevo comienzo: el de los éxitos que están por venir y el de la bienvenida a un nuevo miembro de la familia.