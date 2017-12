Es una de las prendas de la temporada. Chiara Ferragni no dudó en incluirlo en su armario (y a tipo de abrigos no le gana nadie) y tampoco en diseñar alguno para su firma; a Kendall Jenner le gustan en tonos metalizados, los favoritos de Elsa Hosk son en clave oversized y con cinturón los de Rockye Barnes. Todas las influyentes se han rendido a los plumas y nos han dejado las mejores lecciones para combinarlo. Si ya has visto que, según tu altura, este tipo de abrigo te favorece, dale al play y descubre diez formas de llevarlo con estilo.