El tamaño de nuestro bolso puede revelar, según la psicología de la moda, cómo somos. Los favoritos de Beyoncé son pequeños, pero Kylie Jenner tiene claro que necesita un shopper, en el que quepan muchas cosas. El problema es que a mayor tamaño, mayor peso y eso podría provocar más de un problema de salud a su portadora. Según un estudio publicado por el Journal of Physical Therapy Science, el peso excesivo de nuestro bolso puede influir en nuestro modo de caminar, ya que tenderemos a forzar nuestra postura para lograr equilibrar nuestro cuerpo. Esto suele producir dolores de espalda y cervicales, aunque las contracturas y las lesiones en muñecas y codos también se cuelan entre las consecuencias más comunes. Prevenirlas pasa, en primer lugar, por conocer si el tamaño de nuestro bolso es adecuado a nuestro fuerza o no.

"¿Cuánto debería pesar mi bolso?"

Según un informe elaborado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, un bolso solo podría pesar el 5% del peso de quien lo lleva. Es decir, si tu peso es de 60 kilos podrías transportar hasta 3 kilos. Una carga que, aunque de entrada pueda parecer excesiva, es más sencilla de alcanzar de lo que piensas. Según una encuesta realizada por Pavofrío, casi el 100% de las mujeres asegura que en su bolso siempre llevan el teléfono móvil, la cartera, las llaves de casa y unas gafas de sol. Y son muchas las que también incluyen cargadores, auriculares, barras de labios, un tentempié saludable... Y todo suma. Si los "imprescindibles" que echas en tu bolso sobrepasan el 5% de tu peso, deberías seguir alguno de los siguientes consejos.

Solución 1: Lleva dos bolsos o una mochila

Lo hemos visto sobre las pasarelas y en el street style, llevar este complemento a pares no es ni una locura ni una mala idea. Los científicos aseguran que llevar el peso repatido sobre los dos hombros siempre es mejor que portarlo solo sobre uno. Eso sí, tendrás que hacer un repato equitativo del peso de los objetos que introduces en ellos. Otra opción es que optes por una mochila: al tener dos asas el peso queda mejor repartido.

Solución 2: Sé realista (y muy práctica)

Cuando preparas tu maleta para viajar en avión seguro que estás pendiente del peso para que las compañías no te cobren un recargo. Pon en práctica ese sistema cada mañana. Piensa qué es lo que realmente necesitas y olvídate de los "por si acaso". Cuando lo tengas preparado, sube el bolso a la báscula. Si pesa más de la cuenta deberás sacar algún objeto. Las primeras veces te resultará complicado, pero con el paso de los días te darás cuenta de que no necesitabas llevar tantas cosas.

Solución 3: Elige diseños ligeros

Has metido lo imprescindible (móvil, monedero, llaves y gafas de sol), pero tu bolso sigue resultando demasiado pesado. Tal vez el problema, más que en el contenido, esté en el continente. Según el material en el que esté elaborado, tu bolso puede ser muy ligero -si está hecho con nylon o lona- o que sume algunos gramos -como sucede si es de piel-. Por eso, si tienes que llevar muchos objetos lo mejor es que apuestes por diseños ligeros.

Solución 4: Fortalece tu espalda

Si lo has intentado de todas las maneras posibles y sigues sin lograr bajar el peso de tu bolso, prueba a fortalecer tu espalda y a mejorar tu postura. Según un estudio llevado a cabo por el Group of Health Cooperative y la Universidad de Washington, practicar yoga aumenta la flexibilidad, la fuerza y el tono, y libera la tensión muscular. Además, ayuda a corregir la postura, una virtud que comparte con el pilates y que también ayuda a que un bolso pesado no desequilibre el eje de tu cuerpo.