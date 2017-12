Le gusta cuidar sus estilismos, dentro y fuera de los escenarios; por eso, cada salida de Selena Gomez se convierte en una buena ocasión para fichar prendas y nuevas tendencias. Gimnasio incluido. Sus mallas, crop tops, bolsos de alta gama y zapatillas de edición limitada forman un vestuario 'técnico' con el que la artista podría haber lanzado, esta semana, y de forma inconsciente, un mensaje a Justin Bieber. Y todo por unas imágenes en las que aparece, junto al carrito de un bebé, luciendo una sudadera con el siguiente mensaje: 'On' (activado, en inglés). ¿Tendrá la cantante el modo madre activado?

No hay nada como hacer ejercicio en grupo. Eso debió pensar Selena Gomez cuando salió a hacer deporte con una amiga y su bebé, por Los Angeles. Durante su entrenamiento, la cantante no dudó en coger el carrito y caminar con él; una sesión doble de ejercicio que inmortalizaron los paparazzi. En las imágenes la artista aparece con el cochecito y una sudadera con el siguiente mensaje: 'On' (activado, en inglés); dos detalles que podrían convertirse en la prueba definitiva de lo bien que va su relación con Justin Bieber. ¿Estará la pareja pensando en dar un paso adelante?

La prenda en cuestión pertenece a una colaboración entre la mítica casa Russell Athletic y Visitor On Earth, una marca que se está posicionando rápidamente en los armarios de celebrities como Justin Bieber, Bella Hadid o The Weeknd. Además de la sudadera -cuyo mensaje completo es en realidad 'On Earth'- la cantante lució unos leggins de Puma, unas gafas de sol de Garret Leight y unas deportivas blancas.

Selena Gomez es una incondicional del sportswear, tanto que, además de llevarlo en sus visitas al gym y las clases de pilates, también usa esta ropa en sus salidas de ocio por la ciudad. ¿Entre sus marcas preferidas? Puma, Cotton Citizen, Adidas o Athleta; una selección puramente deportiva que no duda en combina con artículos de alta gama de Stuart Weitzman o Louis Vuitton.