Mucho se ha hablado sobre las bondades del color rojo y la increíble capacidad para hacernos a todas las mujeres más atractivas, sin excepción. La ciencia ha demostrado el poder objetivo del rouge, pero sentirse (y verse) de ese modo es algo que nace de una misma y todas tenemos ciertos colores "de la suerte", incluso aquellas que, por trabajo, visten de todas las tonalidades del arcoiris, como las supermodelos.

En una fiesta organizada por Reebok en Nueva York, Gigi Hadid ha revelado cuál es ese color que le hace sentir bien. Y no es el rojo (el preferido de su hermana Bella) o el rosa, protagonista de su look más inolvidable de 2017. El nuevo color preferido de Gigi para vestirse es un tono tradicionalmente asociado a la mala suerte: el amarillo. Olvida todos tus prejuicios sobre esta gama porque la modelo viene dispuesta a que veas al amarillo con otros ojos.

"Para el 2018 estoy decidida a llevar mucho color. Cualquiera que sea el color que te hace sonreír cuando te levantas por la mañana es el color para ti ese día. El amarillo es el color que me hace feliz", ha confesado Gigi. Que este tono era su favorito era algo que ya veníamos sospechando desde hace meses, y es que últimamente la modelo lo ha llevado en muchas ocasiones (¿habrá tenido algo que ver su nueva estilista, Mimi Cuttrell?). Y aunque hay quien opina que es una tonalidad que no favorece especialmente a las rubias, al contrario que el azul claro, Gigi Hadid no parece estar demasiado de acuerdo con esta afirmación. Aunque es una tonalidad complicada, ella la ha defendido a la perfección en cada una de sus apariciones públicas.

De lo que no queda duda es de que a lo largo de 2017 hemos visto emerger a un nueva Gigi que, en otro tiempo, nunca hubiera vestido looks tan llamativos. Ella, la reina del estilo effortless, ha decidido que los tonos neutros son historia y, desafiando a los dictados de las tendencias y a los expertos de Pantone -que han coronado al violeta como el color del próximo año-, afirma que hará del amarillo su mejor aliado de estilo en 2018. De hecho, ya ha comenzado: esta misma semana salía a las calles de Nueva York con una chaqueta de este brillante color.