Cuando se conoció la noticia de su embarazo, nuestra expectación por cómo serían los looks de embarazada de Chiara Ferragni era máxima. La primera pista de su estilo premamá nos llegaba hace un mes, cuando la italiana presumía de sus curvas con una prenda inesperada que nunca pensaríamos ver en una embarazada: un body negro que lo cierto es que le sentaba de maravilla. Pero poco a poco, los cambios del embarazo comienzan a ser más evidentes en su figura y algunas de las prendas de su armario ya no le sirven. Por eso era cuestión de tiempo que sucediera y la última prenda que ha llevado Chiara no está en su armario, sino en el de su pareja Fedez: unos pantalones vaqueros con mensaje.

La blogger está de 24 semanas y sus vaqueros favoritos ya no le sirven. Chiara Ferragni no es una premamá al uso y sus prendas de embarazada no esperes encontrarlas en la sección premamá de ninguna tienda porque para eso ya tiene el armario de Fedez. Y es que, ¿quién necesita ropa premamá cuando tiene el armario de su novio?

Una publicación compartida de Fedez (@fedez) el Nov 16, 2017 at 8:34 PST

Eso ha debido pensar Chiara. "Robándole los vaqueros a Fedez porque ya no quepo en los míos" Con estas declaraciones en Instagram, la blogger ha dejado claro que el armario de su pareja también será el suyo de ahora en adelante (y hasta que recupere su figura tras el embarazo).

Pero estos vaqueros no son la única prenda que la italiana le ha robado del armario a Fedez, de hecho es bastante habitual que lo haga y estando embarazada ya tiene la excusa perfecta. ¿Recuerdas la chaqueta de Bershka que llevó en septiembre (en sus primeras semanas de embarazo)? También era de Fedez. ¿Cuál será la siguiente prenda premamá con la que nos sorprenda? ¿La sacará también del armario del rapero?