La elegancia alcanza su cumbre durante estos días del año, pero la sofisticación en los looks de fiesta no se consigue (solo) con un clásico vestido negro. Trajes brocados, tops de terciopelo, vestidos de lentejuelas a todo color... Y también nuevas siluetas en blanco o negro. Pulsa el play y descubre seis apuestas seguras para vestirte esta Navidad, sin tener que recurrir al little black dress.