Un complemento puede modificar por completo tu estilismo, pero si hablamos de bolsos el peso que tienen en nuestros looks es aún mayor, llegando a convertirse en la pieza clave. Sin olvidar que, dependiendo del que elijamos, estaremos revelando parte de nuestra personalidad. El libro How to Tell a Woman by Her Handbag, escrito por Kathryn Eisman, arranca con una frase muy significativa: “Olvídate de mirarla a los ojos. Si quieres saber cómo es una mujer, mira su bolso”. Y no le falta razón. A lo largo de las páginas de este volumen explica cómo se pueden identificar ciertas peculiaridades de cada mujer según cómo sea este complemento. Una teoría que avalan algunas expertas en psicología de la moda como la doctora Carolyn Mair o la terapeuta Debbie Percy.

Con la llegada del fin de año, toca hacer balance y mirar un poco hacia atrás. Un trabajo que, gracias a las redes sociales se vuelve cada vez más sencillo. Por eso, averiguar cuáles han sido nuestros bolsos preferidos y hacer una pequeña radiografía de cómo somos, según las elecciones que hemos hecho en 2017, es una tarea casi obligada.

Ocupadas y polivalentes

Aunque llevarlas puede resultar complicado, las riñoneras se han convertido en imprescindibles. Kris Jenner, Gigi Hadid, Olivia Palermo y Olivia Culpo han dado pistas sobre cómo lucirla, mientras Beyoncé popularizó a nivel global la firma egipcia Okhtein que estaba triunfando en Hollywood. La riñonera es un accesorio que permite tener las manos libres, sentirte cómoda y suelen llevar, según explican varias expertas en psicología de la moda. Es el propio de las mujeres ocupadas, a las que les gusta tener facilidad de movimientos y hacer más de una tarea al mismo tiempo, tal y como nos contaba Carolyn Mair.

Seguidoras de las tendencias y detallistas

Uno de los fenómenos más destacados de 2017 en Instagram es que, entre las nuevas firmas que escalan puestos en cuanto a seguidores y fotos compartidas bajo un determinado hashtag, destaca con creces #cultgaia. Aunque la marca se fundó en 2012, los seguidores de Cult Gaia se han multiplicado exponencialmente en los últimos meses, hasta superar los 150.000. ¿La explicación? Singularidad y precios accesibles, pero principalmente que haya sido una de las elecciones más repetidas por las influyentes quienes convirtieron al modelo de madera Ark en una estrella de Instagram. La elección de un bolsito de este tipo diseñado para llevar en la mano revela, según los expertos, que la chica que lo porta se dirige a un lugar especial y ha añadido ese complemento como toque final para su look.

Nos gusta demostrar

El bolso con solapa de Chanel, como el modelo 2.55, no solo es un icono atemporal de estilo, sino que también es uno de los más instagrameados. Este bolso, que en su tienda oficial cuesta 4.990 euros, demuestra que, quien lo lleva tiene un alto poder adquisitivo y, según explica Carolyn Mair, quiere demostrar a los demás, en cierto modo, que puede permitirse ese “pequeño lujo”.

Atributos similares a los que condensa el diseño Pixie de Chloè. Inspirado en los años setenta, redondo y con la posibilidad de llevarlo colgado en el hombro se ha convertido en el favorito de Aimee Song, Camille Charrière, Charlotte Groeneveld o Courtney Trop, aunque si entras en el perfil de tu influyente preferida, sea quien sea, seguro que también lo ha llevado. Este diseño está disponible a partir de 1.190 euros y prueba de nuevo que en 2017 nos han gustado las cosas bonitas, pero también nos gusta enseñarlas.