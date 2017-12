Zendaya se encuentra en plena promoción de su última película, The greatest showman, donde la cantante y actriz sigue demostrando por qué se ha convertido en todo un icono de moda millennial. No parece temerle a nada – estilísticamente hablando- y, de esta forma, su último look ha estado protagonizado íntegramente por el brillo del color dorado, muy típico de estas fechas.

Tras enseñarnos cuáles son las marcas españolas que no faltan en su armario, o que es capaz de batirse en un duelo de estilo con Emily Ratajkowski, Zendaya prueba con esta gabardina de Giuseppe de Morabito (501 €) que también es capaz de apuntarse a la tendencia 'royal' de llevar abrigo a modo de vestido, interpretando un total look metálico muy sorprendente.

Sin embargo, si ya estabas pensando que esta prenda tan especial es perfecta para tus estilismos de Navidad, tendrás que buscar otras opciones similares porque está agotada. Esta gabardina de largo midi, repleta de detalles, está realizada en un tejido brocado que crea relieves en forma de flores y, además de botones forrados con la misma tela, cuenta también con un cinturón a juego. Tampoco está disponible el bolso Kit de Bienen-Davis en la tienda online de la marca; de hecho, por el momento, lo único que podemos replicar de este look son sus sandalias doradas de efecto espejo de Paul Andrew (388 €), que aún continuan a la venta.

Curiosamente, este look de la actriz ha coincidido en el tiempo con el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro y, adelantándose a cualquier tipo de meme o chascarrillo, Zendaya se ha reído de sí misma publicando en su cuenta de Twitter el parecido (muy) razonable de su estilismo dorado con la preciada estatuilla.