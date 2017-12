Si algo tuvieron los ochenta, además de buena música y más de un exceso en lo que a moda se refiere, fueron hombreras. Pero las tendencias casi siempre vuelven y el regreso de esta peculiar estrucura podría estar más cerca de lo que crees. La alerta la ha desatado Olivia Culpo que subía a su cuenta de Instagram un total look negro. Un estilismo que no tendría nada de particular si no fuera porque la chaqueta tipo bomber que llevaba la modelo, y que pertenece a la firma italiana Ben Taverniti™ Unravel Project. Un diseño que ha anticipado la tendencia que vimos en la colección de la próxima primavera 2018 de Tom Ford.

La firma, habitual en el armario de Hailey Baldwin, Rihanna o Kylie Jenner, fue creada en 2015 por Ben Taverniti y Joyce Bonelli. Lanzaron una primera colección, para hombre y para mujer, con la intención de convertirse en una de las firmas de lujo italianas más transgresoras. Un propósito que han cumplido. Sus diseños, aunque actualizados, beben del grunge de los noventa y, desde hace algunas temporadas, empiezan a introducir detalles de décadas anteriores, como las hombreras.

El diseño que lleva Olivia pertenece a la colección Fall Winter 2017 de la firma, un modelo que está disponible en Farfetch por un precio de 1.215 euros. Completó el estilismo con un jersey de cashmere de Naked Cashmere, pantalones de cuero de Wolford y zapatos con plataforma de Stella McCartney.

Este hecho, que en principio parece aislado, tuvo su precedente hace unos meses, cuando la influyente Aimee Song colgó en sus redes sociales varias imágenes luciendo un modelo de Saint Laurent. Un diseño mucho más sofisticado y lleno de brillos, con grandes proporciones en los hombros. Balmain también presentó, en sus propuestas Pre-Fall 2017 y en la colección de primavera-verano 2018, algunas chaquetas con hombreras.

Pero quizá el mayor indicativo de que una tendencia que parecía latente está a punto de despegar es cuando los gigantes del fast fashion se suman a ella. Aunque con timidez, Zara ha empezado a diseñar algunas prendas en esta línea, como un top en color ciruela (25,95 euros) o una biker en tono crudo (49,95 euros) que aunque no llega a las proporciones de la de Olivia se le aproxima. Parece que en los próximos meses viajaremos al pasado.