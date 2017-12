Beyoncé no es solo una gran diva de la canción, sino también de Instagram. Alejada de los escenarios desde los premios Grammy de 2017, la cantante parece plenamente dedicada a su faceta de 'instagramer'. Esta red social se ha convertido en su nuevo escenario y sus looks ahora son sus grandes éxitos.

En esta ocasión, Beyoncé ha querido mostrar que es posible concentrar en un único estilismo todos los complementos que están triunfando esta temporada. Y, si hacemos la suma, la cantante lleva sobre su cuerpo más de 10.000 euros – sin contar el valor de sus joyas - en prendas de Balenciaga, Saint Laurent, Off-White e Y/Project.

Una publicación compartida de Y/PROJECT (@yproject_official) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 11:12 PST

Sin duda, toda la atención se centra en sus piernas, donde descubrimos una nueva versión de las botas brillantes diseñadas por Anthony Vaccarello para Saint Laurent (8.000 €). A diferencia de la versión plateada de Kendall Jenner, las suyas son de color negro y las combina con unos pantalones muy cortos de Off-White (473 €). A pesar de los destellos del calzado, lo cierto es que no podemos desviar la mirada del cinturón extra largo de Y/Project (327 €), que se ha convertido en uno de los complementos protagonistas del street style de las Semanas de la Moda.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 8:53 PST

Siguiendo con los accesorios de tendencia, Beyoncé guarda todo lo necesario en un mini bolso con forma de cofre de la marca MCM (1.288 €), un complemento bastante discreto en comparación con el resto del look. Debajo de sus numerosas cadenas doradas, una camiseta de Balenciaga (422 € aproximadamente) completa este estilismo cuyo importe supera las cinco cifras.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que Queen Bey ha posado en su jet privado para realizar esta sesión, no nos extraña que este look de pantalones cortos y camiseta de algodón pueda convertirse en uno de los más caros de la historia. Si quieres verlo en detalle, no te pierdas nuestra galería de imágenes.