No hay semana en la que la polémica no toque a alguna de las hermanas Kardashian y esta vez le ha tocado a Kim. La historia del vestido favorito de las influyentes está destinada a no acabar nunca y es que, como te contábamos hace algunos días, The Kids Supply (la nueva firma infantil de Kim), ha lanzado su propia versión de esta ya icónica pieza. O eso creíamos, hasta que las alarmas saltaron: el vestido plata que ya ha estrenado North West se parece muchísimo a un diseño que la firma Vetements presentó el año pasado.

La cuenta de Instagram @Dietprada, un perfil dedicado a denunciar los plagios en la moda, ha sido la primera en señalar el caso. Según ellos, el vestido de lentejuelas que North West llevó a juego con su madre y que hace solo unos días salía a la venta como parte de la nueva colección de la línea infantil de Kim Kardashian y Kanye West, ya había acaparado flashes antes: sobre la pasarela de Primavera/verano 2016 de Vetements. ¿Coincidencia o plagio?

Una publicación compartida de VETEMENTS (@vetements_official) el 6 de Sep de 2016 a la(s) 12:02 PDT

Pues bien, parece que ni uno ni lo otro, sino que podría ser una suerte de homenaje porque el vestido de The Kids Supply ha sido bautizado por Kim Kardashian como The Demna Dress, en referencia al director creativo de Vetements, Demna Gvasalia. Ni la estrella de los realities ni el diseñador georgiano han confirmado por el momento que el modelo para niños, cuyos beneficios se han destinado íntegramente a un hospital infantil de Los Ángeles, sea producto de una colaboración. Ni falta que ha hecho: el vestido ya está agotado.