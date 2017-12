Enfrentarse al armario dejará de ser un quebradero de cabeza. Y todo, gracias (curiosamente) a la responsable de los looks más extravagantes de la Costa oeste. La estilista de Kim Kardashian acaba de lanzar Wardrobe.NYC, una marca con la que Christine Centenera se ha propuesto recuperar la moda más sencilla. Blanco, negro y prendas minimalistas destacan en una primera colección que seguro no tarde en colarse en los armarios de Hollywood. Kim y Kanye, incluidos.

Sota, caballo y rey. Olvida los brillos, la variedad cromática y las prendas ajustadas. La estilista de Kim Kardashian quiere hacernos la vida más fácil. De la mano del diseñador australiano Joshn Goot, Centenera acaba de presentar la primera colección de su marca Wardrobe.NYC; un trabajo creativo en el que destacan prendas unisex, atemporales, de corte oversize, en dos únicos colores: blanco y negro.

Menos es más

La colección está compuesta de 16 piezas, ocho para hombre y ocho para mujer, todas ellas prendas que se ajustan a personas de diferentes estilos, profesiones, edades y tallas. ¿Lo mejor? Christine Centenera nos vende looks cerrados (de 4 y 8 prendas) para que no tengamos que pensar en cómo vamos a combinarlas. Una original propuesta con la que sabremos qué se siente al llevar un look creado por una de las asesoras de estilo más cotizadas del mundo.

Desde que Centenera sacara a la venta sus primeras piezas, el Instagram de Wordrobe.NYC no para de ganar seguidores; la mejor prueba de que esta sencilla receta puede convertirse en toda una tendencia en alza. Estaremos atentos para localizar a las celebrities que se apuntan a ella. ¿Entre las candidatas con más opciones? Las amigas de la estilista: Margot Robbie, Phoebe Tonkin, Miroslava Duma o Bambi Northwood-Blyth.