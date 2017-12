Se dice que los zapatos son el complemento favorito de casi toda mujer, pero a veces también pueden volverse en nuestra contra. Esto es precisamente lo que le sucedió a Bella Hadid hace unas semanas, cuándo sufrió una aparatosa caída en plena calle causada por las complicadas y altísimas botas que lucía. Irónicamente, este diseño de la firma Off-White llevaba rotulado 'For walking' ('para andar') en el lateral, una coincidencia de la que incluso la propia modelo se rio en las redes sociales.

Pero Bella es una de las chicas más influyentes del momento y todo lo que lleva se convierte en objeto de deseo, incluso las botas con las que acabó en el suelo. En su momento, la imagen de estas dio la vuelta al mundo, pero la confirmación de que se han convertido en una de las piezas de la temporada llega, cómo no, de la mano de Zara: el gigante español del fast fashion ya ha lanzado su propia versión (asequible) de estos zapatos.

Bella Hadid se reía de su caída en Instagram Stories

Como decíamos, las botas que llevó Bella pertenecen a la firma Off-White y cuestan 2.041 dólares (aproximadamente, 1.733 euros). Se trata de un diseño 'over the knee' de tacón alto y en color negro que está decorado con el mensaje "For walking" en alusión a la conocida canción 'These boots are made for walking'. Y aunque la frase que Zara ha rotulado en su propuesta es diferente, la inspiración en las botas de Off-White es evidente.

La versión asequible y práctica 'made in' Zara

Todavía disponibles por 29,95€ en su tienda online, las botas de Zara son de caña baja de neopreno, un corte que las hace más fáciles de combinar que el ato modelo de Bella Hadid. El efecto estilizador se mantiene en el modelo asequible gracias a la terminación en punta y el tacón alto, pero esperemos que estas sean más seguras que las que terminaron con la modelo en el suelo.